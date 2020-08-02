اكتشاف أقدم منطقة للنباتات على الأرض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي



اكتشف علماء أمريكيون وصينيون أقدم منطقة نباتات على الأرض، تعود إلى 30 مليون سنة في جبال هنجدوان بجنوب غرب الصين، ضمن جبال الألب.

واعتمد العلماء في دراستهم على الحمض النووي والعينات المتحجرة من أشجار مكونة من 18 مجموعة من الأنواع المزهرة مثل نباتات «رودودندرون نيفالي»، إذ يمكن أن يساعد الحمض النووي للأنواع النباتية المختلفة في تحديد مدى ارتباط النباتات ببعضها وكيفية تطورها.

ويعزى تنوع النباتات في تلك المنطقة إلى السلاسل الجبلية التي تم تشكيلها من الرياح الموسمية كما كشف الحمض النووي للنباتات، وفقاً لعلماء البيئة.

وأوضح العلماء أنه عندما انزلقت «الصفيحة التكتونية» الهندية إلى آسيا قبل حوالي 30 مليون سنة، كان التأثير في التنوع البيولوجي والظروف الجوية الجديدة عاملاً مهماً، بالإضافة إلى تكيف الظروف البيئية في مجتمع جبال الألب.

وقال البروفيسور شيانج ياوو من الأكاديمية الصينية للعلوم: «تشير عمليات إعادة البناء التاريخية التي قمنا بها إلى ظهور نباتات جبال الألب في المنطقة في وقت مبكر من العصر الأوليجوسين، وهذا أقدم بكثير من الأصول المقدرة لنباتات الألب الموجودة الأخرى». وقال د. ريك ري، من متحف فيلد، في شيكاغو ومؤلف الدراسة: «إنها جزء مثير للاهتمام، فهي منطقة صغيرة نسبياً تأوي ثلث أنواع النباتات في الصين، والتأثير المشترك لبناء الجبال والرياح الموسمية كان مثل وقود الطائرات لنشأة هذه الأنواع».