وفاة أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت كوني كالب، أول أمريكية خضعت لعملية زرع وجه، عن 57 عاماً بعد حوالي 12 عاماً على الجراحة، على ما أعلن مستشفى في كليفلاند كان يقدم الرعاية لها.

وتعرضت كالب لتشوهات كبيرة في الوجه بسبب رصاصة أطلقها زوجها الذي كان يحاول قتلها قبل أن يوجه السلاح على نفسه عام 2004. وخضعت في العام 2008 لعملية زرع معقدة طالت 80% من وجهها واستمرت 22 ساعة.

وكتب مستشفى «كليفلاند كلينيك» في ولاية أوهايو شمال الولايات المتحدة عبر تويتر: «حزينون لفقدان كالب، كانت مصدر إلهام لنا في المستشفى».

وقال الطبيب فرانك باباي المشرف على قسم طب الجلد وجراحات التجميل في المستشفى: إن كالب أصبحت الشخص الذي يعيش أطول فترة بعد خضوعه لعملية زرع وجه.

وحصلت أول عملية زرع وجه في العالم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في فرنسا، وخضعت لها إيزابيل دينوار إثر تشوه وجهها بسبب هجوم من كلبها. وتوفيت في إبريل/نيسان 2016 بعدما عادت الإصابة لديها بورم خبيث نادر.

وفي 13 إبريل/نيسان 2006، أجريت عملية زرع لثلثي الوجه لدى مزارع في الصين كان قد تعرض لهجوم دب. وتوفي في يوليو/تموز 2008 بعدما توقف عن تناول أدوية مخصصة للمرضى الذين خضعوا لعمليات زرع واختار التداوي بالأعشاب التقليدية.