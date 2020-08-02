شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تشارك الجمهور فرحة عيد الأضحى المبارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365” شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور فرحة عيد الأضحى المبارك، تعزيزا لاندماجها المجتمعي وحرصها على إسعاد جميع أفراد المجتمع.

والتقى موظفو قسم الإعلام والعلاقات العامة الجمهور في المراكز التجارية، لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك، وقدموا لهم الحلوى والورد، وبطاقات التهنئة، بهذه المناسبة الدينية الغالية.

وعبر المواطنون والمقيمون عن جزيل شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان، على حرصها على مشاركة الجمهور فرحة العيد، متمنين لعا مزيد التميز في تعزيز مسيرة الأمن وإسعاد المجتمع.

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