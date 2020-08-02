«حديث ليليّ»... ذكريات مثقلة بالألم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

يمارس الكاتب السلافي لاديسلاف مناتشكو، في روايته «حديث ليليّ» التي صدرت ترجمتها العربية عام 2016، عن دار «ممدوح عدوان»، ترجمة رامي البيروتي، لعبة سرد ماكرة يعتمد فيها على تداعي الذكريات والحكايات في حوارية طويلة بين شاب وشابة، ويطرح من خلال تلك الأحاديث قضايا وأسئلة فلسفية ونفسية وإنسانية عن الناس في أزمنة الحروب.

الرواية تقع في 326 صفحة من الحجم المتوسط، وتتحدث عن بطل الرواية الذي يعود إلى مدينة دردسن، عقب انقضاء الحرب العالمية الثانية بعشرين عاماً، ويلتقي شابة في الفندق الذي يحل فيه، ويقدم لها دعوة للتجوال في المدينة، وهنا تبدأ حوارية ليلية طويلة بين الاثنين عن ذكريات مرتبطة بالمدينة. فالشاب ظل يتحدث عن الحرب، واعتقاله على يد النازيين في المدينة، في أيام شديدة الوطأة تركت آثاراً عميقة في نفسه، بينما كانت الفتاة تحمل ذكريات مؤلمة حول والدها الذي كان يعمل ضابطاً في الجيش النازي، وكان شديد البطش، قام بتعذيب الناس، وارتكب العديد من الجرائم.

وبعد أن استمع كل واحد منهما إلى ذكريات الآخر، جرى نقاش طويل عن الحرب وجدواها والشر الكامن فيها. وتكمن المفارقة في أن الشاب كان يتحدث عن البطش الذي وقع عليه في المعتقل، فيما كانت الشابة تروي القمع الذي مارسه والدها ضد المعتقلين.

العمل وجد صدى كبيراً عند القراء الذين أجمعوا على قيمته الفنية الكبيرة، حيث تتوقف إحدى القارئات عند صعوبة الحياة بعد الحرب، وقالت: «ما هو أصعب من الحرب، ما ينتج عنها من تدهور أخلاقي وتشرد ومرض، طوابير من المسحوقين الجائعين ذوي النظرات الزائغة.. عوالم تناولتها الرواية باقتدار». وتحدثت أخرى عن المعنى الكامن في العمل، فقالت: «كأن الرواية أرادت أن تقول إن الحب قادر على تجاوز مرارات الحروب، وخلق مساحة من التواصل بين الجلاد والضحية أساسه التسامح، فالعمل قد تعمق كثيراً في عبثية الحرب».

قارئ آخر يقول: «العمل حافل بالسرد الممتع، ولغة شعرية حاول المؤلف من خلالها أن يمرر عوالم ثقيلة من الذكريات المريرة»، ويتوقف عند الوصف البارع في الرواية: «أبدع المؤلف في وصف المدينة زمن الحرب، وجال بنا في كل أماكنها ومعالمها، فهو يصنع مشاهد حية كأنك تعايش أحداثها، بصورة درامية ممتعة».

ويشير قارئ إلى المقدرة العالية لدى المؤلف في صناعة السؤال، فقال: «في الرواية فيض من الأسئلة المتناسلة، وكل سؤال لا تعقبه إجابة واضحة؛ بل يشكل دورة من الحكي تقود إلى سؤال آخر جديد». ويتناول آخر، الأفكار التي تنساب أثناء الحوار بين بطلي العمل فيعلق: «عندما تتعمق في قراءة الرواية، يخيل إليك أنك تطالع نصاً فلسفياً محتشداً بالأفكار والمعاني، والرواية قدمت عملاً إبداعياً في ثوب فلسفي»، بدورها تتوقف قارئة عما وراء السرد بين بطلي العمل، لتشير جيل ألماني وُلد بعد الحرب العالمية الثانية والثاني يمثل جيلاً أوروبياً مناهضاً لهتلر وللنازية».