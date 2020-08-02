عون: «إسرائيل» مستمرة بخرق القرار 1701.. ولبنان يواجه 5 أعداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس السبت، إن «إسرائيل» مستمرة بخرق القرار الأممي رقم (1701)، مؤكداً أن بلاده ملزمة بالدفاع عن سيادتها؛ وذلك بعد أيام من عملية قالت «إسرائيل» إنها استهدفت بها «حزب الله» اللبناني عبر الحدود، في وقت رصد الجيش إطلاق «اسرائيل» ل«منطاد تجسسي» على الحدود الجنوبية.



اعتداءات متصاعدة



وقال عون، في خطاب بمناسبة عيد الجيش: «إسرائيل تخرق بوتيرة متصاعدة القرار 1701، وتتوالى اعتداءاتها على لبنان». وتابع: «مع تأكيد حرصنا على الالتزام بهذا القرار، وبحل الأمور المتنازع عليها برعاية الأمم المتحدة، إلا أننا ملزمون أيضاً بالدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا ومياهنا وسيادتنا، ولا تهاون في ذلك».

وقررت الحكومة اللبنانية، الأسبوع الماضي، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد «إسرائيل» على خلفية قصفها مناطق حدودية.

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هدوء حذر



وذكرت الوكالة اللبنانية أن «العدو «الاسرائيلي» أطلق منطاداً تجسسياً، فوق بلدة حولا الحدودية المحاذية للأراضي المحتلة عند نقطة العباد، لمدة 15 دقيقة». وبحسب الوكالة، يسود هدوء حذر على طول الخط الحدودي.

وفي خطابه الذي ألقاه أمام الضابط بمناسبة عيد الجيش اللبناني ال75، قال عون: إن بلاده تواجه 5 أعداء في وقت واحد.

وأوضح عون: «لبنان اليوم يخوض حرباً من نوع آخر، ولعلها أشرس من الحروب العسكرية؛ لأنها تطال كل لبناني بلقمة عيشه». ولفت عون إلى أن «أعداء لبنان في هذه الحرب كثر: العدو الأول هو الفساد المستشري في المؤسسات وفي الكثير من النفوس، وهو يقاوم بشراسة؛ لكن الخطوات نحو استئصاله تسير وإن ببطء»

وتابع: «العدو الثاني هو كل من يتلاعب بلقمة عيش المواطنين؛ ليراكم الأرباح، والعدو الثالث هو من ساهم ويساهم بضرب عملتنا الوطنية؛ ليكدس الأموال».

وقال: إن «العدو الرابع هو كل من يطلق الشائعات؛ لنشر اليأس وروح الاستسلام، وأيضاً من يجول دول العالم محرضاً ضد وطنه وأهله وناسه، محاولاً حجب أي مساعدة عنهم».

وتابع الرئيس اللبناني: «أضف إلى ذلك العدو الخفي على شكل فيروس، الذي هاجم البشرية جمعاء ولما يزل، مخلفاً الضحايا وضارباً اقتصاد العالم، ونال لبنان قسطه من هذه الهجمة».



أزمات معيشية



من جهة أخرى، حل العيد هذا العام واللبناني مثقل بالأزمات الصحية والمالية والمعيشية، فكان العيد مختلفاً بكل المقاييس؛ حيث تحوّلت مظاهر العيد من البهجة والفرح إلى معاني التضامن والتكافل، وقد مرّ يوم العيد على كثيرين ثقيلاً؛ بفعل الغلاء، والانقطاع المستمر للكهرباء والتقنين الحاد من قبل أصحاب المولدات، وجائحة كورونا التي دفعت لإقفال البلد للمرة الثانية.