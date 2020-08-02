عبد المنعم العامري يطرح «كلي إلك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر أسلوب غنائي وموسيقي جديد يقدمه للمرة الأولى، أطلق الفنان عبد المنعم العامري أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «كلي إلك» متعاوناً بها مع «روتانا للصوتيات والمرئيات»، من كلمات الشاعر عادل السعيدي، وألحان علي سالم، وتوزيع تراث نمير.وتأتي «كلي إلك» التي طرحت عبر قناة «روتانا» الرسمية على موقع «اليوتيوب»، ضمن الأغنيات التي تحمل كلمة عاطفية لمحب مشتاق لمحبوبته حيث يقول في مقدمتها:

كلي إلك.. بس عيني ابي تخليها

مشتاق الك.. حتى أنا أطالع فيها

يل ضحكتك.. من حقك تعليها

موسيقى أحس.. والعالم تغنيها

وأعرب العامري أنه سعيد بالأصداء الأولى للأغنية بين الجمهور، والتي أخذت الوقت الكافي لتجهيزها من توزيع موسيقي وتنفيذ، مؤكداً أنها من الأغنيات الجميلة التي تحمل أحاسيس وأسلوباً غنائياً يقدمه للمرة الأولى في مشواره الغنائي، موضحاً أنه يعمل على تجهيز مجموعة أخرى من الأغنيات المنفردة الجديدة التي سيقدمها خلال الفترة المقبلة.