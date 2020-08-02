صـورة «بـالـصـدفـة» لـنـمــر نـادر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقط طالب هندسة هندي صوراً لنمر أسود نادر خلال أول رحلة سفاري له في جنوب البلاد مع عائلته.

ورصد الطالب أبهيشيك بانجيس، من بيون في ولاية ماهاراشترا غربي الهند، النمر النادر لمدة 40 دقيقة عن طريق الصدفة في محمية «تادوبا»، الشهر الماضي.

ويعتبر النمر الأسود من أنواع النمور النادرة على وجه الأرض، وله طفرة لونية يسببها نقص الميلانين وتظهر لدى النمور، ويعتقد الكثيرون في البداية عند مشاهدته بأنه فهد أسود، بسبب لونه الغريب.

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