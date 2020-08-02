«الشعر النسوي» في الحيرة الثقافية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة، العدد الثاني عشر من المجلة الشهرية «الحيرة من الشارقة» التي تعنى بالأدب النبطي والشعبي ومجالات التراث، وقد ناقش ملف العدد موضوع الشعر النسوي في القصيدة النبطية.. الواقع والآفاق.

واحتفى العدد بتجارب ثلاثين شاعرة خليجية تضمنها ديوان «نخبة النون» الصادر عن دائرة الثقافة، وخلص إلى أن الشعر النسوي في الإمارات والخليج العربي تجاوز حدود التصنيف ومحدداته، إلى فضاء الشعر ورحابته في إطار من التجديد المستند إلى الأصالة في القصيدة النبطية، بالاستفادة من التطور الفكري للدولة والنهضة الثقافية للشعوب. وفي الملف ذاته عرض العدد لفنّ المجاراة لدى عدد من الشاعرات، ليحتفي بإبداعات الرائدة موزة بنت جمعة المهيري، ومواضيع شعرها في المكان والتجليات الإنسانية وحوار الذات، إضافة إلى قراءة في مشوار الشاعرة الأردنية إسراء عيسى، وقراءة قدمتها الناقدة د. رفيقة بن رجب في جماليات الأدب النسوي في الإمارات والخليج، بعنوان «تنوع المفاهيم الشعرية لدى المرأة الخليجية».

واشتمل العدد على مشاركات لما يقرب من ستين شاعراً من الإمارات والخليج والوطن العربي في باب المجلة الرئيسي «أنهار الدهشة».

وفي هذا العدد نعيش أجواء تلقي المبدع الإماراتي لعيد الأضحى المبارك من خلال الشعر، كما نتعرّف من خلال محطة «من عيون الشعر الشعبي» إلى الزجل الفلسطيني وتنويعاته الشعبية.

أما في باب «شاعر وقصيدة» فاشتمل العدد على قراءة عروضية تذوقية لقصيدة الشاعرة الإماراتية هند بنت سعيد الظاهري «أنغام الخلود» التي كرّمها مهرجان الشارقة للشعر النبطي في دورته السابعة 2011.

ونتعرّف كذلك إلى مئة وعشرين وزناً من أوزان الشعر النبطي في باب «مرآة الكتب» للباحث الدكتور غسان الحسن.