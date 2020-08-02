روسيا تستأنف رحلات الطيران المنتظمة وكندا تمدد قيود السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الروسية، أنها ستسمح باستئناف رحلات الطيران إلى جنيف اعتباراً من 15 أغسطس، ليصبح ذلك أول خط طيران يعاد فتحه بين روسيا ومدينة أوروبية منذ تعليق كافة الرحلات المنتظمة في مارس الماضي.وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء: إن رحلات الطيران بين موسكو وجنيف، ستكون أسبوعية في بداية الأمر. وأعلنت روسيا إعادة فتح حدودها جزئياً في يونيو للسماح للناس بالسفر إلى الخارج لدواعي العمل أو الدراسة أو العلاج أو رعاية الأقارب.



تمديد الإغلاق



وبالمقابل، أعلنت كندا أنها مددت فترة إغلاق حدودها أمام الوافدين باستثناء الأمريكيين، وأنها أطلقت تطبيقاً لتتبع الاتصالات عبر الهاتف المحمول لمنع انتشار الوباء. ومددت كندا صلاحية الإجراءات «التي تمنع دخول كندا من دولة أجنبية غير الولايات المتحدة» التي انتهت في 31 يوليو، حتى «31 أغسطس» بموجب مرسوم صدر الجمعة.

وتم إغلاق الحدود مع الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً، أمام السفر غير الضروري منذ 21 مارس، ومن المفترض أن تبقى كذلك حتى 20 أغسطس.

وأعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، أنه أصبح ممكناً منذ صباح الجمعة، تنزيل تطبيق تتبع الاتصالات الذي يهدف إلى تتبع انتشار الوباء.



حالة طوارئ



بدورها، أعلنت اليابان، حالة الطوارئ في منطقة أوكيناوا السياحية بعد «الانتشار الحاد للفيروس»، وفقاً للسلطات، ودعي السكان إلى حجر أنفسهم في المنازل لمدة أسبوعين.

وقال حاكم المنطقة ديني تاماكي: «نشهد انتشاراً كثيفاً للعدوى. نحن نعلن حالة الطوارئ حتى 15 أغسطس»، وطلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري. والتدابير المتخذة في اليابان ليست ملزمة مثل تلك الموجودة في أوروبا، لكنها تحترم بشكل كبير من السكان.

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مخاوف فقدان السيطرة



وفي سياق متصل، أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، فريق العمل الذي شكله لمكافحة الفيروس ببحث مخاوف أكثر من مليون طبيب وممرض طالبوا بإعادة فرض إجراءات العزل العام. وقالت 80 مجموعة تمثل 80 ألف طبيب ومليون ممرض إن الفلبين تخسر المعركة أمام «كوفيد- 19»، محذرة من انهيار نظام الرعاية الصحية في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة دون فرض قيود أشد صرامة.



تظاهرات المناهضين



إلى ذلك، تظاهر آلاف الأشخاص المناهضين للتدابير التي تحد من الحريات الفردية لمكافحة وباء «كوفيد- 19»، بشكل سلمي في وسط برلين. وكان المتظاهرون الذين قدرت الشرطة عددهم بنحو 15 ألفاً، أقل بكثير من 500 ألف، العدد الذي أعلنه منظمو التظاهرة تحت عنوان: «نهاية الوباء- يوم الحرية». والتزمت قلة قليلة من المتظاهرين بوضع الكمامات ولم يتم احترام التباعد الجسدي المفروض عادة بمسافة 1.5 متر. ودعت شرطة برلين مرات عدة عبر مكبرات الصوت المشاركين إلى احترام التدابير الصحية المفروضة، وكتبت في تغريدة أنها «قدمت شكوى ضد منظمي التظاهرة، بسبب عدم احترام قواعد النظافة».

ووجه مشاركون في تظاهرة مضادة إهانات للمشاركين في التظاهرة المناهضة للتدابير الصحية واصفين إياهم بأنهم «نازيون».