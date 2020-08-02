الخارجية الكويتية: قرار وقف الرحلات من مصر سيكون محل مراجعة

وناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما، بحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
وبحسب بيان للخارجية المصرية أكد وزير خارجية الكويتي خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.
واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.
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