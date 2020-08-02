بغداد- سبوتنيك. وقالت سلطة الطيران المدني في العراق في بيان، اليوم الأحد، أن "سلطة الطيران المدني العراقي تود أن تبين للمسافرين الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية، لغاية الأول من شهر سبتمبر/أيلول القادم".
وأضافت أنه "فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق، سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن أن تركيا أوقفت الرحلات الجوية منه وإليه حتى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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