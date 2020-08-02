إسرائيل.. 4 وزراء يدخلون الحجر الصحي بعد إصابة خامس بكورونا

زين خليل/الخليج 365
طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأحد، من 4 وزراء الخضوع للحجر الصحي بعد مخالطتهم وزير شؤون القدس والتراث رافي بيرتس، الذي أعلن السبت إصابته بفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن الوزارة طلبت في نهاية تحقيق وبائي من زئيف إلكين وزير التعليم العالى والموارد المائية، ويعقوب أفيتان وزير الشؤون الدينية، الخضوع للحجر الصحي.
كما دخلت أورلي ليفي أبكسيس وزيرة تنمية وتعزيز المجتمع، وإيلي كوهين وزير الاستخبارات، إلى الحجر الصحي، لمخالطتهم الوزير بيرتس.
كذلك أعلن عضوا الكنيست (البرلمان) من حزب "الليكود" آفي ديختر وأوسنات مارك و3 من مستشاريهم الدخول إلى الحجر الصحي لذات السبب.
ومن المقرر أن يظل الوزراء والنواب الإسرائيليون قيد الحجر الصحي حتى التاسع من أغسطس/آب الجاري، وفق ذات المصدر.
وأعلنت الصحة الإسرائيلية إصابة 625 بكورونا السبت، و9 حالات وفاة، ليصل إجمالي المصابين إلى 72 ألفا و315 منها 531 حالة وفاة وأكثر من 45 ألف متعافٍ.
وتشهد إسرائيل موجة ثانية من "كورونا"، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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