شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا تعرف عن الحليب الذهبي وفوائده المذهلة؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كثيراً ما نحتاج إلى مشروب طبيعي بسيط يقدم لنا الكثير من الفوائد الصحية في آن واحد، دون اللجوء إلى المستحضرات الطبية وبعض المواد الكيميائية التي مهما كانت فوائدها سيكون لها تأثير سلبي بالتأكيد.



"الحليب الذهبي" واحد من تلك المشروبات الطبيعية والتي ستتمنى لو أنك سمعت عنه وعرفت به منذ فترة، وسنعرض لكم فيما يلي بعض المعلومات حول هذا المشروب وفوائده وطريقة تحضيره.

كيفية تحضير الحليب الذهبي

إحضار كوب من الحليب المفضل لديك، سواء حليب الصويا أو حليب الألبان أو حليب حوز الهند أو اللوز أو الكاجو.

ثم إضافة جذر الكركم الطازج أو مسحوق الكركم العضوي - يتم زراعة الكركم الطازج بسهولة في المناطق المدارية ولكن إذا لم يكن الجذر الطازج متاحا بسهولة حيث تعيش، يمكنك استخدام مسحوق الكركم العضوي 100٪.

ومن بعدها قم بإضافة بعض من مسحوق الفلفل الأسود الطازج والزنجبيل سواء المطحون أو المفروم الطازج.

ثم أضف إلى كل ما سبق بعضا من السمن أو زيت جوز الهند البكر - الدهون الصحية من السمن أو زيت جوز الهند البكر تعمل على امتصاص الخصائص الصحية للكركم بشكل أكثر فاعلية.

ونظرًا لمرارة الخليط السابق عليك بإضافة بعض من العسل لإزالة هذا الطعم المر والاستمتاع بالمشروب.

فوائد الحليب الذهبي

رغم المكونات البسيطة للحليب الذهبي إلا إنه يضمن لك العديد من الفوائد التالية:

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يقلل الألم والتهاب

الكركم والفلفل الأسود والزنجبيل والدهون الصحية من زيت جوز الهند البكر أو السمن تعمل معا على توفير فوائد مضادة للالتهابات وتسكين الآلام.

الهضم الأمثل وفقدان الوزن

الكركم يخفف من حرقة المعدة وعسر الهضم، والدهون الصحية من سمن أو زيت جوز الهند تساعد الكركم في ذلك، كما أن الفلفل الأسود والزنجبيل يعملان على الامتصاص الأمثل للمواد المغذية ومنع الإمساك.

صحي للقلب

جميع مكونات الحليب الذهبي تعمل على صحة القلب - عن طريق خفض الكولسترول وضغط الدم.

يمكن مساعدة مرضى السكري السيطرة معدلات السكر

الكركم وزيت جوز الهند يمكن أن تساعد الجسم تنظيم مستويات الانسولين ومنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يحسن من وظائف المخ

الحليب الذهبي يساعد على منع الأمراض التنكسية في الدماغ مثل مرض الزهايمر وأيضا يحسن الذاكرة ويقلل من الاكتئاب.

الحليب الذهبي لديه أيضا خصائص مكافحة الإجهاد، حيث أن الكركم يحفز الناقلات العصبية في الدماغ ويعزز الأفكار السعيدة.

الوقاية من السرطان

أثبتت الكثير من الدراسات كفاءة الحليب الذهبي في قمع بداية وتقدم الأورام الخبيثة والسرطانات.