بعد حادثة تسمم المطاعم.. الأردن يغلق 20 منشأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر عن أن نتائج البحث أثبتت أن مصدر التسمم في مجموعة من المطاعم هو توريد اللحوم والمواد التي يتم تقديمها مع الوجبات.



ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم الاحد عن جابر قوله إنه تم ضبط خمسة اطنان من اللحوم منتهية الصلاحية بالإضافة إلى نصف طن بطاطا في المنشأة التابعة لمركز التوريد.

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وأضاف أنه تم إغلاق 20 منشأة في السلط وصويلح ولواء عين الباشا ومطعم واحد في عمان بصورة احترازية لحين صدور نتائج العينات المخبرية التي تم جمعها.

وأوعز الدكتور جابر بتشكيل خلية أزمة، مطالبا المدعي العام باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين والمتسببين في حالات التسمم.

وأشار إلى أن عدد الإصابات وصلت إلى 57 إصابة أُدخلت جميعها إلى المستشفيات وحالتهم متوسطة، مؤكدا أن الوزارة تتابع الحالات المصابة وسيكون هناك جولات لزيارة المصابين الراقدين على أسرة الشفاء.

وكانت وزارة الصحة الأردنية اعلنت يوم الاربعاء الماضي وفاة طفل عمره خمس سنوات وإصابة 700 نتيجة إصابته بالتسمم الجماعي الغذائي جراء تناول "شاروما" في مطعم بمحافظة البلقاء شمال غرب العاصمة الأردنية.