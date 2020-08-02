مركبة "كرو دراغون" تبدأ رحلة العودة إلى الأرض بعد شهرين في محطة الفضاء الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت مركبة الفضاء "كرو دراغون" التابعة لشركة "سبايس أكس" رحلة العودة إلى الأرض بعد انفصالها عن محطة الفضاء الدولية"ناسا" في رحلتها التي استمرت شهرين.



ومن المقرر أن تهبط مركبة الفضاء ،اليوم الاحد، في خليج المكسيك ، لأول رائدي فضاء أمريكيين دوغ هيرلي وبوب بنكين تنقلهما شركة خاصة إلى المحطة الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

Advertisements

وذكرت محطة الفضاء الدولية (ناسا) ، بان عملية الانفصال تمت في الوقت المحدد حوالي الساعة 23:34 بتوقيت غرينتش ،بعد شهرين من وصول رائدي الفضاء على متن أول كبسولة أمريكية يتم إطلاقها إلى المحطة منذ عشر سنوات.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في تغريدة على حسابها في تويتر "انهما ينطلقان"، معلنة بذلك أن رائدي الفضاء دوغ هيرلي وبوب بنكين بدآ رحلة العودة إلى الأرض.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة ناسا ، الكبسولة وهي تبتعد بطريقة سلسة عن محطة الفضاء الدولية لتنهي رحلة استمرت شهرين لأول رائدي فضاء أميركيين تنقلهما وبعقد مع الناسا، شركة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية التي تبعد 400 كلم عن الأرض.

وكان رائدا الفضاء قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن المركبة (كرو دراغون) في 31 مايو الماضي بعد إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا.