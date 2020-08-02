زعيم المعارضة الإسرائيلي: نتنياهو يعيش حالة هستيريا

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وأكد الإعلامي يائير لابيد أن المواطنين الإسرائيليين ليسوا مستعدين للتنازل عن دولتهم، وعن ضرورة أن تكون الحكومة ضيقة وليست فاسدة وأن عددا كبيرا منهم ينتمي الى معسكر اليمين.
ومن المقرر أن تقوم حركة "من أجل نزاهة السلطة"، ظهر اليوم الأحد، بنصب خيم اعتصام في حديقة "تشارلس كلور" بتل أبيب بموافقة الشرطة والبلدية. وسيستخدم المكان نقطة لحشد جميع حركات الاحتجاج المناوئة للحكومة في أنحاء البلاد.
وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في مظاهرات مناهضة للحكومة في تل أبيب وحيفا وقيسارية وأجزاء أخرى من إسرائيل، أكبرها في القدس أمام منزل نتنياهو، في ظل اتهامات الفساد التي وجهت إليه وإدارته وحكومته لأزمة كورونا وارتفاع الإصابات بالفيروس.
وحمل المتظاهرون في مختلف أنحاء البلاد الذين وضعوا كمامات واقية، لافتات تتهم نتنياهو بالفشل في مكافحة جائحة كورونا، والحد من تداعياتها الاقتصادية.
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