ونقلت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة عن مصدر عسكري، قوله إن "مرتزقة الجيش السعودي، (في إشارة إلى الجيش اليمني المتمركز لحماية الحدود السعودية)، نفذ زحفا من 3 مسارات في منطقة الصوح بمديرية كتاف (شرق صعدة) قبالة نجران".
وأكدت أن الجماعة تمكنت، عقب مواجهات استمرت 4 ساعات، من كسر الزحف، وسقوط عدد من المهاجمين بين قتيل ومصاب.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن صد هجوم للجيش اليمني في شرق صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.