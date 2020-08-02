لحظة انفصال المركبة الأمريكية "إنديفور" عن محطة الفضاء الدولية..فيديو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

انفصلت المركبة الأمريكية سبيس إكس كرو دراغون "إنديفور"، وعلى متنها رائدا الفضاء روبرت بينكن ودوغلاس هيرلي، عن محطة الفضاء الدولية، يوم السبت، بعد أن أنجزت مهمة دامت شهرين.



وأعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية، أن المركبة الفضائية انفصلت عن وحدة "هارموني"، على محطة الفضاء الدولية، في الساعة السابعة و35 دقيقة من مساء أمس (23-35 بتوقيت غرينتش).

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ووفقا للوكالة، قام محركان صغيران جدا، بعملية احتراق أسهمت بفصل المركبة عن محطة الفضاء الدولية، وتقوم المركبة بالتحرك ببطء مبتعدة عن المختبر المداري، في مسار مداري سيعيد رائدي الفضاء وحمولتهما بأمان إلى الأرض.

ولاحقا ستقوم المركبة الفضائية بتنفيذ أربع عمليات إحراق، مغادرة بشكل مستقل لدفع المركبة الفضائية بعيدا عن محطة الفضاء الدولية، وبدء رحلة العودة إلى الأرض، وفقا لموقع "سبوتنك".

وكان رائدا الفضاء الأمريكيان، قد وصلا إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة "كرو دراغون"، في 31 مايو الماضي.