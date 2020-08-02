أول دولة عربية تعلق على تصريحات وزير الدفاع التركي تجاه الإمارات

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان لها، عن "استنكارها للتصريحات العدائية تجاه الإمارات"، واعتبرتها "استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي".
وأكدت البحرين، "تضامنها مع دولة الإمارات ووقوفها صفا واحدا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي"، مشيرة إلى أن "التدخلات التركية تمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي".
وكان وزير الدفاع التركي قد هاجم الإمارات، في لقاء مع قناة "الجزيرة"، واتهمها بأنها "تدعم منظمات إرهابية معادية لتركيا" في ليبيا وسوريا، وقال إن بلاده "ستحاسب الإمارات على ما فعلت في المكان والزمان المناسبين"، على حد تعبيره.
فيما قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده"، مضيفا أن "منطق الباب العالي والدولة العلية وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي". وشدد على أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن"، مؤكدا أن "الأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".
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