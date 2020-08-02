إيران تحمل السعودية مسؤولية الأحداث في أربع دول عربية

وقال المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوری الإسلامي للشؤون الدولیة حسین أمیرعبد اللهیان، عبر حسابه علی "تویتر": "تزامنا مع أیام عید الأضحی، یواصل الحكام السعودیون، بالاعتماد علی إرهابیي البیت الأبیض، قصف النساء والأطفال الیمنیین، وهم یدعمون إعدام المراهقین البحرینیین ویغذون الإرهابیین في المنطقة ویرافقون الولایات المتحدة فيي فرض العقوبات علی الشعبین السوري واللبناني لكن لهم علاقات الصداقة مع تل أبیب".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت يوم الجمعة الماضي، أن "طهران على استعداد دائم للحوار مع المملكة العربية السعودية"، معتبرة أن الخلافات القائمة بين طهران والرياض ليست سوى "سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في مؤتمر صحفي، إن "إيران أعلنت استعدادها الدائم للحوار مع دول المنطقة، ومنها السعودية بوساطة أو من دون وساطة أحد، ونعتقد أن الخلافات القائمة ليست سوى سوء فهم مختلق من قبل دول من خارج المنطقة، ومن المؤكد أنه يمكن حل حالات سوء الفهم هذه بالحوار".

وأضاف موسوي أن إيران "يهمها أمن واستقرار المنطقة على الدوام"، وتابع بالقول إن "أمن المنطقة لن يتحقق دون مشاركة وتعاون دولها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يروق للقوى الكبرى التي دخلت إلى المنطقة".