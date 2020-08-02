الحوثيون يتحدثون عن مقتل وجرح العشرات جنوبي السعودية

عزيز الأحمدي/ الخليج 365-

أعلنت جماعة "الحوثي" باليمن، الأحد، مقتل وجرح العشرات من حلفاء القوات السعودية، في محور نجران حنوبي المملكة.

ونقل الموقع الإلكتروني "أنصار الله" التابع للحوثيين، عن مصدر عسكري لم يسمه، أن قواته "كسرت محاولة تقدم واسعة لمرتزقة الجيش السعودي (في إشارة إلى مسلحين يمنيين) قبالة نجران (جنوبي المملكة)".

وأوضح المصدر أن "المقاتلين (الحوثيين) نفذوا محاولة تقدم من 3 مسارات في جبهة الصوح بنجران استمرت 4 ساعات".

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وأضاف أن "القوات تمكنت من كسر الزحف، وتكبيد المرتزقة خسائر مادية كبيرة، وسقوط العشرات (لم يحددهم) بين قتيل وجريح دون أن يتمكنوا من إحراز أي تقدم".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية، فيما لم يصدر عن التحالف العربي أية إفادات رسمية بشأن ما ذكره الحوثيون حتى الساعة 7:20 ت.غ.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ 2014.

وخلفت الحرب، المستمرة منذ أكثر من 5 أعوام، إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ بات أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يعتمدون على مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.