وزير الإعلام اليمني: إجبار الحوثيين 6 من البهائيين على مغادرة وطنهم جريمة ضد الإنسانية

القاهرة - سبوتنيك. وقال الإرياني عبر حسابه في "تويتر"، إن "ترحيل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ستة من البهائيين خارج اليمن بينهم حامد بن حيدرة زعيم الطائفة البهائية في اليمن جريمة نفي قسري لا تقل بشاعة عن جريمة اختطافهم من منازلهم وتغييبهم في المعتقلات لسنوات وتعرضهم لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي ومصادرة ونهب ممتلكاتهم".

وأضاف: "إجبار مليشيا الحوثي أبناء الطائفة البهائية على مغادرة وطنهم جريمة ضد الانسانية وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

واعتبر أن ذلك "يعكس مستوى التضييق على المواطنين بمناطق سيطرة المليشيا بسبب معتقداتهم الدينية".

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وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية الحقوقية، بـ"إدانة هذه السابقة الخطيرة".

ودعا إلى "الضغط على الحوثيين لوقف ممارساتهم العنصرية ضد الاقليات الدينية وآخرها تهجير أبناء الطائفة البهائية"، حد وصفه.

وكان زعيم الطائفة البهائية في اليمن، حامد بن حيدرة، و5 آخرين من الطائفة هم: وليد وأكرم عياش، وخيوان قادري، وبديع الله سنائي، ووائل العريقي، غادروا الخميس الماضي، صنعاء على متن طائرة أممية إلى إثيوبيا تمهيدا لنقلهم إلى دولة أوروبية، بعد اشتراط "أنصار الله" مغادرتهم اليمن مقابل تنفيذ قرار العفو الصادر بحقهم من الجماعة في الـ 25 من آذار/ مارس الماضي، حسب مصدر لوكالة "سبوتنيك".