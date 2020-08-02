شكرا لقرائتكم خبر عن حريق مروع في أحد المستودعات جنوب الرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقوا من خلاله اندلاع حريق مروع بأحد المستودعات جنوب العاصمة الرياض. Advertisements وأظهر المقطع تصاعد ألسنة اللهب في الموقع، فيما باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إخماد الحريق على الفور. ولا يعرف حتى الآن سبب اندلاع الحريق، ومن المنتظر صدور بيان من الجهات المعنية لكشف ملابسات وأسباب اندلاع الحريق.

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