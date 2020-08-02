شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب 570 ألف حبة «كبتاجون» مخبأة بإرسالية «شمام» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكّن رجال الجمارك، أمس السبت،⁩ من إحباط محاولة تهريب (570.520) حبة كبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل إرسالية شمام واردة عبر منفذ الحديثة. Advertisements ونشرت الجمارك، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، مجموعة من الصور وثقت من خلالها عملية إحباط محاولة تهريب الكبتاجون.

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