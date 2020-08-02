مصر تندد بعمليات مسح تركية في «المتوسط»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الخارجية المصرية، أمس السبت، إنها تعترض على ما ورد في الإنذار الملاحي الصادر عن تركيا؛ بشأن قيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح سيزمي في الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب، معتبرة أن ذلك يعد «انتهاكاً» و«اعتداء» على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية في البحر المتوسط.وتعليقاً على هذا الإنذار، أعرب أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن اعتراض مصر على تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية. وأكد أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي؛ «بل إنه يشكل انتهاكاً واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط».كما شدد على أن مصر لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل. ولفت إلى أن مصر، أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة، بشأن ممارسة حقوقها فى المياه الاقتصادية الخالصة؛ وفق المادة (310) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 11 يوليو/تموز 1983. (وكالات)



.. وتؤكد قوة علاقتها مع الكويت



أكدت وزارة الخارجية المصرية، قوة العلاقات الأخوية بين مصر والكويت شعباً ودولة، لاسيما على ضوء اشتراك مواطني البلدين في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامناً مع بعضهما البعض.

وقال بيان أصدرته الخارجية المصرية، أمس السبت: إن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

وأكدت الخارجية المصرية، رفضها واستنكارها مؤخراً لبعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى إلى الوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين؛ حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين.

ومن جانب آخر، أكدت الخارجية المصرية في بيانها، اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية بمصر، وبأن أبناء الجاليتين يتمتعون بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دوراً إيجابياً في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها وهم يسهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين. (وام)