مجمع استيطاني في القدس وتهديد «فراسين» بالتهجير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفسدت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» بهجة العيد في نفوس الفلسطينيين، واقتحمت بلدات في الضفة الغربية، ونفذت اعتقالات ودخلت في مواجهات مع الفلسطينيين، وأطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع، حيث أصيب أربعة أطفال باختناق، وعرقلت القوات تمديد خط لمياه الشرب في طوباس، وبينما يعيش سكان قرية «فراسين» على أعصابهم والاحتلال يهددهم بالهدم والاقتلاع والتهجير، في الوقت نفسه يقيم مجمعاً استيطانياً جديداً شرقي القدس.



مواجهات واعتقالات



وقد أصيب عدد من الفلسطينيين باختناق بينهم 4 أطفال، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال غربي جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس السبت، فلسطينياً من نابلس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ، واعتقلت الفلسطيني إسلام القدح، عقب مداهمة منزله.



هجمة مسعورة



ودانت الجبهة الديمقراطية، السبت، الهجمة المسعورة لقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، في مدنه وقراه، واستخفافها واستهتارها بالمناسبات الدينية، وعدم احترامها لانشغال الفلسطينيين اجتماعياً بعيد الأضحى المبارك.

ودانت الجبهة اعتقال سلطات الاحتلال لمنسق حركة المقاطعة «بي دي أس» محمود النواجعة واقتياده إلى مكان مجهول، في خطوة جديدة تؤكد مدى حقد دولة الاحتلال على حركة المقاطعة، وعمق تأثير هذه الحركة على سمعة دولة الاحتلال واقتصادها.

من جهة أخرى، أعاقت قوات الاحتلال، أمس السبت، العمل بتمديد خط مياه للشرب قرب عاطوف جنوب شرقي طوباس. وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف عبدالله بشارات، بأن الاحتلال احتجز جرافة كانت تعمل على تمديد خط المياه البالغ طوله 1800 متر. وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعيق فيها قوات الاحتلال، العمل في الخط المذكور، الذي يغذي عشرات المواطنين .

Advertisements



خوف وقلق



إلى جانب ذلك، يسيطر الخوف والقلق والترقب على الفلسطينيين في قرية فراسين المحاذية لمستوطنة «حرميش» المقامة على أراضي قرى جنوب غربي جنين، توجساً من ترحيلهم وتهجيرهم من أراضيهم بهدف التوسع الاستيطاني، وكجزء من خطة الضم .

وسلمت سلطات الاحتلال، قبل أيام إخطارات بهدم القرية القريبة من بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وأخرى لقرية ظهر العبد الملاصقة لها.

وقال رئيس مجلس قروي فراسين محمود عمارنة، إن هناك خشية لدى المواطنين من أن تقوم جرافات الاحتلال بهدم القرية التي تعد منطقة أثرية. وأضاف أن اعتداءات وممارسات قوات الاحتلال في «فراسين» تهدف إلى تهجير المواطنين وإفراغها من السكان، لتسهيل الاستيلاء عليها لصالح توسيع المستوطنات.

وأشار عمارنة، إلى أنه توجد في القرية بئر يزيد عمرها على 200 سنة، كما تضم مباني قديمة ومغارات أثرية، لافتاً إلى أنه سبق أن هدم الاحتلال «بركسات» أغنام، وسلم المواطنين إخطارات هدم لمساكنهم.



مشاريع تهويد



وفي المقابل وافقت بلدية الاحتلال في القدس، السبت، على خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية يقع على تسعين دونماً. وتعهد رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.

وكانت بلدية الاحتلال أعلنت عن إطلاق خطة تهويدية جديدة شرقي المدينة، تشمل مشروعاً ضخماً لإنشاء وادي السيليكون (سيليكون فالي)، وهو عبارة عن خطة بموجبها سيتم توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرقي القدس، على حساب المنطقة الصناعية.(وكالات)