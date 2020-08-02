مراكز التسوق في أبوظبي تشهد حركة ملحوظة في أول أيام العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم

شهدت مراكز التسوق في إمارة أبوظبي خلال اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك حركة تجارية نشطة بالتزامن مع فعاليات «اكتشف المفاجأة» التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بالتعاون مع عدد من المراكز وفنادق الإمارة بغرض تنشيط الحركة التجارية والسياحية.

توافد العديد من المتسوقين إلى مراكز التسوق للاستفادة من العروض والخصومات التي بادرت بالإعلان عنها بالتزامن مع الحملة من أجل إنعاش الحركة التجارية وجذب أكبر عدد من المتسوقين.

وأفاد القائمون على مراكز تسوق في أبوظبي، بأنه جرى إطلاق حملات تسوق مغرية لجذب أكبر عدد من المتسوقين وتنشيط الحركة التجارية بما يعود بالفائدة على الجميع.



حملة اكتشف المفاجأة



وقد أطلقت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، حملة اكتشف المفاجأة في الفترة من 2 يوليو وحتى 31 أغسطس، وذلك في إطار خطتها المتكاملة لتعزيز أعمال قطاع البيع بالتجزئة ودعم مساعي المراكز التجارية في الإمارة خلال مرحلة إعادة افتتاح أبوابها لاستقبال المتسوقين بالتزامن مع حلول موسم الصيف.

وتشمل هذه الشراكة الرائدة في القطاع التعاون مع أكثر من 3.500 منفذٍ للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في أبوظبي والعين والظفرة، ما يؤكد الهدف الأوسع لحملة اكتشف المفاجأة في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة على امتداد إمارة أبوظبي ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات المتوفرة ضمن مخزونها نتيجة فترة الإغلاق والتباعد التي بدأ العمل على تخفيفها مؤخراً.



تجربة مجزية للمتسوقين



قال سعود خوري، مدير إدارة المراكز التجارية في شركة «الدار العقارية»: «نحرص على المشاركة في الحملات الترويجية والفعاليات التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، والتي تتضمن حملات موسم عروض أبوظبي طوال العام، وخاصة خلال فترة الأعياد، ويسعدنا المشاركة بحملة اكتشف المفاجأة التي أطلقتها الدائرة خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 31 أغسطس 2020، وذلك في مراكز ياس مول والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، والجيمي مول، ونقدم من خلال مشاركتنا تجربة مجزية للمتسوقين مع مجموعة من الخصومات الكبرى في منافذ البيع بالتجزئة».

وأضاف الخوري: «واحتفاء بعيد الأضحى المبارك هذا العام، أطلقنا حملة «ضاعف أميالك» في ثلاثة من مراكزنا التجارية وهي «ياس مول» و«المركز التجاري العالمي أبوظبي» و«الجيمي مول» في العين، وذلك بالشراكة مع «الاتحاد للطيران» الناقل الوطني لدولة الإمارات، ومن خلال هذه الحملة سوف يتمكن المتسوقون من أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الذين يستخدمون بطاقات «فيزا» للتسوق أن يكسبوا أميالاً إضافية عند كل عملية شراء يقومون بها خلال الفترة بين 28 يوليو و3 أغسطس 2020».



هدايا وأنشطة

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وقال محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة «مبارك وإخوانه للاستثمار العقاري» التي تتولى تطوير وإدارة مركز «دير فيلدز مول» في أبوظبي: «سيقدم مركز «ديرفيلدز مول» في أبوظبي خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك العديد من المفاجآت للعائلات داخل صناديق هدايا ضخمة؛ حيث يمكن للأسر المواطنة والمقيمة الاحتفال بالعيد داخل مركزنا والكشف عن الهدايا والتعرف إلى العديد من الأنشطة المرحة».

وشدد الحاج على أهمية العروض التي جرى الكشف عنها بمناسبة العيد، لتنشيط الحركة التجارية وجذب المتسوقين.



خصومات وعروض



وقال واجب الخوري، مدير شركة «لاين للاستثمار والعقارات»: «تحرص المحال التجارية في مراكز التسوق التي نتولى إدارتها على تقديم خصومات متنوعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك؛ حيث تتراوح الخصومات بين 20-50%، وذلك ضمن جهود المحال لتنشيط الحركة التجارية، خاصة مع الإعلان عن العديد من الفعاليات بالتزمن مع إجازة العيد».

ولفت الخوري، إلى أن قطاع تجارة التجزئة خلال مواسم الأعياد، يشهد حركة كبيرة في ظل رغبة الجمهور في التسوق والاستفادة من الخصومات والعروض المعلن عنها.



انتعاش تجاري



أعربت ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة التابعة للغرفة عن توقعاتها بأن يشهد قطاع تجارة التجزئة انتعاشاً ملحوظاً خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، بسبب تواجد المواطنين والمقيمين بالدولة خلال الصيف الحالي، موضحة أن هؤلاء يعتزمون قضاء موسم السياحة داخلياً والاستفادة من العروض المتنوعة المعلن عنها.

وقالت الظاهري: «إن قطاع تجارة التجزئة مقبل على حركة نمو وتعاف خلال الأشهر القليلة المقبلة مع توقعات بتحسن أداء مختلف القطاعات الاقتصادية التي تأثرت بجائحة كورونا».



حمد العوضي: «الأون لاين» ملاذ المستثمرين في المستقبل



قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «ان قطاع التجزئة يعتمد على المواسم في عملية البيع؛ حيث يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشهد نمواً في الأعياد والعودة إلى المدارس وموسم الصيف وغيرها من المناسبات».

وأضاف: «ولكن بسبب الظرف الاستثنائي الذي يمر به قطاع تجارة التجزئة بسبب تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد الأمر الذي أثر في سلسلة التوريد حول العالم والإنتاج وعلى سلوكيات المستهلك بشكل خاص؛ حيث إن هذه الفترة التي شهدت تباعداً اجتماعياً بين الجمهور وتباعداً بين المتسوقين وإجراءات حجر صحي و تقليص العمالة في المحال، و تخفيض ساعات العمل في المحال وعزوف الجمهور عن الخروج والتوجه للشراء عبر «الأون لاين» بشكل أكبر، قد تسبب كل ذلك في تغيير طريقة التعامل مع تجارة التجزئة».

وأضاف العوضي: «يركز القائمون على قطاع التجزئة على إعادة هيكلة أعمالهم في الوقت الراهن؛ حيث من الصعب الاستمرار خلال السنوات القادمة في مواجهة التطور بقطاع الأون لاين الذي يوفر الكثير من التكلفة والعمالة والإيجار، إضافة إلى أنه يمكن بدء نشاط أو عمل عبر الإنترنت بدون رأس مال كبير، كما يمكن للمستثمر عبر الإنترنت أن يكون حلقة وصل بين المستهلك والمورد بدون تخزين للسلع؛ حيث سيكون التعامل التجاري عبر «الأون لاين» الملاذ للمستثمرين في المستقبل».

وذكر أن الفترة المقبلة، ستشهد حركة نشطة في قطاع تجارة التجزئة بفضل تزامنها مع الأعياد في ظل الإجراءات للتصدي لتفشي فيروس «كوفيد- 19»، ولن تحدث طفرة إلا إذا وجد علاج لهذا الفيروس؛ حيث ستفتح الأسواق وتعاود نشاطها المعتاد.

و قال العوضي: «من المهم أن تقوم الجهات المشرفة على مراكز التسوق إضافة إلى دوائر السياحة التي تروج للإمارة أو الدولة، بحملة ترويج ضخمة توفر دعماً للمستهلك بأن يبادر بالشراء ويستفيد من الخصومات المعلن عنها، وهذا لن يحدث إلا عن طريق إدارة مراكز التسوق؛ حيث عليها دعم هذه الحملات و دعم أصحاب المحال التجارية أيضاً.