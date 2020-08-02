المفوضية العراقية تعلن شروطها لإجراء الانتخابات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بياناً، أمس السبت، أكدت فيه أنها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في السادس من يونيو/حزيران 2021، واشترطت أن يُنجز مجلس النواب قانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وينشره في الجريدة الرسمية، وأن يشرّع المجلس نصاً خاصاً بإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا.

طالبت المفوضية، الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية، وتخصيص جلسة لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عملها، كما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تقديم المساعدة وتوفير رقابة على العملية الانتخابية.

من جهته، دعا رئيس مجلس النواب ، محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات نيابية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء في 6 يونيو المقبل.

وقال الحلبوسي في تغريدة على «تويتر»، إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ منهاجها وتعهداتها، ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات، مشدداً على أنه «على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب».

وطالب بتنفيذ المادة 64 من الدستور العراقي لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، داعياً إلى جلسة علنية طارئة للرئاسات العراقية الثلاث وللقوى السياسية. وذكر أن المسار الدستوري الوحيد في العراق لإجراء انتخابات مبكرة، هو بتطبيق المادة 64 التي تنص على أن يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية، وأن يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، بتحديد موعد الانتخابات المبكرة ، مؤكدة أنها مستعدة لتقديم الدعم والمشورة لضمان انتخابات حرة ونزيهة، معتبرة أن «الانتخابات المبكرة تلبي مطلباً شعبياً رئيسياً على طريق تحقيق مزيد من الاستقرار والديمقراطية في العراق».

واعتبر ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي، أن مصداقية النظام السياسي برمته تتوقف على العملية الانتخابية المقبلة.واعرب عن امله في انتخابات نزيهة وحرة، بعيداً عن الوصاية والهيمنة والتزوير.

واعتبرت رئيسة حركة «إرادة» حنان الفتلاوي، الخطوة جيدة شرط أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ومن دون ضغوط أو تهديد.

ورأى النائب رياض المسعودي، أن تحديد موعد الانتخابات خطوة ذكية ستجعل الأحزاب والشباب يتجهون إلى السياسة بدل الشارع، وأكد النائب مثنى السامرائي، ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي من صلاحياتها المصادقة على النتائج وقبول الطعن فيها.