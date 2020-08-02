«يتيمةُ في المقابر» لديلاكروا.. نظرات خرساء تناجي الروح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبدالكريم إبراهيم

غالباً ما تنعكس هواجس وأحلام الفنانين، وكذلك الأحداث والتغيرات التي تقابلهم في مختلف مراحل حياتهم، على لوحاتهم وأعمالهم الفنية؛ فنرى من بينها ما يشعّ ببهجة الحياة ونبض السرور، وعلى النقيض من ذلك يمكن أن نشاهد أعمالاً أخرى موغلة في الحزن والكآبة، وتعبِّر عن نوائب أو كوارث حصلت في زمان ومكان ما من هذا العالم، والحالة الثانية ثمة الكثير من الأعمال الفنية التي تُعبر عنها وتصورها؛ من بينها لوحة «يتيمة في المقابر» للفنان الفرنسي الكبير يوجين ديلاكروا.

تعكس اللوحة التي رسمها ديلاكروا بين عامي 1823 و1824، والموجودة ضمن مقتنيات متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس، اهتمام الفنان الفرنسي بتصوير المشاعر والمواقف الإنسانية العميقة، كما أنها تمثل أحد أشهر أعماله الفنية وأكثرها رواجاً، وهي تصوِّر فتاةً وحيدة تجلس وسط القبور، وقد تحجَّرت الدموع في مقلتيها، وترتسم على وجهها المتَّجه صوب السماء نظراتٌ خرساء وملامح تفيض بالحزن والكمد؛ فضلاً عن اليأس والشعور بالوحدة والضياع، في مشهدٍ تراجيديٍّ عصيٍّ على التعبير والوصف.

صبَّ الفنان الفرنسي جلَّ تركيزه على ملامح الفتاة التي تعتبر محور اللوحة، وعلى الحالة الصعبة التي تعيشها في تلك اللحظة، في حين رسم السماء والمقبرة بطريقة ضبابية، لدرجة أن المشاهد يمكنه استشعار الحزن الذي يخيِّم على اللوحة حتى قبل معرفة اسمها أو عنوانها وموضوعها؛ حيث تظهر فتاة فاغرة الفمِ رثَّة الثياب، وواهنة الجسد مكسورة الخاطر، وهي تتجه بنظرها نحو الأعلى في حالة يأسٍ تام، وتتكئ على إحدى يديها، في حين تضع اليد الأخرى على ركبتها، ويتدلى الثوب من على أحد كتفيها.

وبرغم أن القوة التعبيرية الهائلة في هذه اللوحة، لا سيما ملامح الوجه وتعابير العينين، تجذب إليها الانتباه فوراً، فإنه ليس معلوماً السبب الذي دفع تلك الفتاة اليائسة إلى الجلوس بهذه الحالة المزرية وسط تلك المقبرة، أو إلى ماذا تتجه بناظريها، أو ما إذا كانت قد توجهت إلى ذلك المكان الموحش لتستذكر والداً أو والدةً رحل عن هذه الدنيا؛ أو شقيقاً أو حبيباً فارقها وتركها وحيدةً تناجي نفسها وتتجرع كأس الوَجَع بمفردها.



فيض الانفعالات

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تتجلى عبقرية ديلاكروا في التعبير عن المشاعر، من خلال لوحة «يتيمة في المقابر»، خصوصاً ملامح الفتاة التي لا تعكس الحزن والكمد فحسب، بل تعطي انطباعاً بالتوتر والخوف أيضاً، بعبارة أخرى يمكن القول إن المشهد العام للوحة يفيض بجملةٍ من الانفعالات الإنسانية المختلطة والمؤثرة التي تعجز الكلمات أحياناً عن شرحها؛ يضاف إلى ما سبق أن وجه الفتاة الشاحب ولغة الجسد، والألوان الباردة التي استخدمها الفنان الفرنسي، فضلاً عن الظلام الذي يخيِّم على بعض تفاصيل اللوحة، كل هذه العوامل ساهمت في بثِّ الشعور بفقدان الأمل وخسارة شيء قد لا يُعوَّض.

يؤكد عدد من نقّاد وخبراء الفن أن طريقة ديلاكروا في التظليل بارعة ومتناهية الدقة، ويستشهدون بلوحة «يتيمة في المقابر» كمثال على ذلك، سواء من خلال تظليل المقبرة والخلفية، أو حتى تجاعيد الثياب التي ترتديها الفتاة، والسماء الشاحبة، ويضيف النقاد أن الفنان الفرنسي عمد أيضاً إلى استخدام تركيبة متقنة واستثنائية من الألوان أسهمت في خلق هالةٍ من العزلة والكآبة، وبناءً على ما سبق أكد النقاد أن هذه اللوحة تعتبر باكورة أعمال الفنان الفرنسي، وأسست لمرحلة ذهبية في حياته الفنية لاحقاً، وشهدت تلك المرحلة ميلاد إحدى أشهر لوحاته أيضاً، والمعروفة باسم «مذبحة في خيوس».



حالة إنسانية



وُصفت لوحة «يتيمة في المقابر» بأنها تعطي الشعور بالوهن والضعف لا إرادياً لأسباب عديدة؛ من بينها الألوان الكئيبة المستخدمة فيها، والحيِّز المكاني المهجور الذي تجلس فيه الفتاة الضعيفة التي تبدو وحيدةً في عالمٍ موحش بلا معين ولا سند؛ يضاف إلى ذلك نظرات الانكسار البادية عليها، والتي تعطي انطباعاً بأنها عاشت مأساةً ما تعجز هي نفسها عن وصفها، وأنها تبحث عمَّن يساعدها في محنتها هذه، ولكن عبثاً تحاول، ومما يزيد من بثِّ هذا الشعور أيضاً، طريقة الجلوس غير المريحة التي تتخذها الفتاة.

يرى عدد آخر من النقّاد أن لوحة «يتيمة في المقابر» تعبر عن حالة إنسانية محددة تعكس بشكل صارخ مدى ضعف الإنسان أمام بعض النوائب؛ ألا وهي «اليُتم»، ويشيرون إلى أن الفتاة الظاهرة في اللوحة تجلس وسط المقبرة وفي جعبتها كمٌّ هائل من المشاعر المضطربة والتساؤلات وعلامات الاستفهام حول ما حدث وما سيؤول إليه مصيرها، وهذا التباين في الآراء ساهم في استمرار اللغط والجدل الدائر حول هذه اللوحة التي لا تزال التفسيرات والاحتمالات تحوم حولها إلى يومنا هذا.

يوجين ديلاكروا المصنف ضمن فناني المدرسة الرومانتيكية، يقول عنه مؤرخو الفن، إن الطريقة التي استخدام بها الألوان في لوحة «يتيمة في المقابر»، وفي أغلبية أعماله الفنية، كان لها تأثير جليٌّ في عدد من كبار فناني المدرسة الانطباعية، وفي عمالقة الفن الحديث، على رأسهم الفنان الإسباني الكبير بابلو بيكاسو، وقد ترك ديلاكروا المولود في عام 1798 إرثاً كبيراً خلفه؛ حيث أنتج ما يزيد على 850 عملاً فنياً تتدفق من معظمها المشاعر الإنسانية الجيَّاشة.