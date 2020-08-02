إقبال كبير على الحدائق والشواطئ بالدولة خلال العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة : سومية سعد ومحمد علاء

استقبلت حدائق وشواطئ ومنتزهات الدولة أمس السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار وسط إجراءات احترازية وفقاً لأفضل معايير الصحة العالمية حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين والزوار وتلبية احتياجاتهم وفق ضوابط تحمي جميع المواطنين والمقيمين وتحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

في دبي تواصلت أمس لليوم الثاني، الاحتفالات بعيد الأضحى في حدائق دبي وعلى شواطئها وفق مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي وضعتها البلدية.

وقضت بعض العائلات أوقاتها في الحدائق، وخاصة حدائق البحيرات، واحتلت حديقة الممزر النصيب الأكبر من الزوار من عشاق السباحة والراغبين في الاسترخاء، فشكل شاطئ الممزر بتجهيزاته النموذجية، متنفساً طبيعياً للأسر التي رغبت في الاستمتاع بالعيد، حيث توزعت أوقاتها بين اللعب في الرمل، وكرة المضرب والاسترخاء والاستمتاع بمياه البحر، كما تضم حديقة الممزر فعاليات عديدة منها شواطئ السباحة، والشاليهات، وأحواض السباحة، وجولات ممتعة بالدراجات الهوائية العائلية، وجولات ترفيهية بالخيول والجمال.

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وفضلت بعض العائلات والأفراد زيارة الحدائق في الصباح الباكر، فيما انتظرت عائلات أخرى ما بعد الظهر للاستمتاع بالفعاليات للأطفال، وخاصة في مدينة الطفل، والاستمتاع بركوب الدراجات الهوائية، كما حرص الأطفال على قضاء أطول فترة ممكنة في منطقة الألعاب الترفيهية التي تحتوي على مجموعة من الألعاب الحديثة، وزعت على جميع المواقع، مثل ألعاب التزحلق والتسلق والتعلق، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، كما قامت بعض الأسر بممارسة هواية الشواء داخل الأماكن التي خصصتها له بلدية دبي في الحدائق والمتنزهات، والتي تمت تهيئتها لاستقبال العائلات والأطفال، كما تم وضع اللوحات الإرشادية العامة المتعلقة بضوابط الأمن والسلامة لزائري الحدائق بهدف سلامة الجماهير.

واستقبلت حديقة زعبيل في ثاني أيام عيد الأضحى، عدداً كبيراً من الزوار في بوابة النجوم التي تضم قباباً فضائية، وهي منطقة الأنشطة المبتكرة والمهمة وتحتوي على أكبر منطقة ألعاب أطفال داخلية في العالم، وقبة زحل وتحتوي على أهم ما توصل إليه الترفيه التعليمي ثلاثي الأبعاد، وعروض الليزر وألعاب الفيديو ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى قبة الأرض وتحتوي على قطار المرح وخوض تجربة الجاذبية الأرضية لتبين مدى قوتها، وقبة الأجسام الطائرة غير المعروفة، وتقدم حلبة سباق السيارات المصممة لإشعال حماس التسابق لكل الأعمار، إلى جانب طريق المرح بطول 45 متراً، ويحتوي على أحدث ألعاب الفيديو التفاعلية والمكتبة الإلكترونية، إضافة إلى مدرسة الفنون للأطفال، إلى جانب منطقة الألعاب الداخلية للأطفال، وعروض الليزر وألعاب الفيديو ثلاثي الأبعاد، والمكتبة الإلكترونية ومدرسة الفنون للأطفال، وقوارب التجديف وحفلة موسيقية.

وتواصل أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى، الإقبال في أبوظبي على الحدائق والشواطئ العامة والمراكز التجارية، التي تتوافر فيها جميع معايير السلامة والوقاية، وفقاً لأعلى التدابير العالمية. وحرصت مختلف الأسر التي خرجت للاستمتاع بإجازة العيد، بزيارة الأماكن المفتوحة، محمية بكل الوسائل الوقائية من كاميرات وأجهزة، لقياس درجات الحرارة وتوفير المعقمات والكمامات الطبية في كل المناطق. فيما فضلت أسر أخرى، الذهاب إلى مراكز الألعاب المغلقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

واستقبلت الشواطئ والمسابح المجهزة أعداداً كبيرة من هواة ممارسة السباحة.

وفي عجمان نفذت القيادة العامة لشرطة الإمارة مبادرة «عيد بلا مخالفات» التي تأتي ضمن سلسلة مبادراتها لتوعية الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، وتعزيز قيمة التسامح، خلال عيد الأضحى المبارك، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي، بإسعاد المتعاملين وجعل الطرق أكثر أمناً.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات إن المبادرة، هدفها إسعاد الجمهور خلال إجازة العيد المبارك، وتعزيز التوعية بتجنب ارتكاب المخالفات المرورية، حيث يوقف أفراد الدوريات المخالفين، وبدلاً من تحرير المخالفة يقدّمون التهنئة بالعيد، مع إسداء النصح والتوعية. كما ترسل بطاقات تهنئة إلكترونية لهم، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بقوانين السير.

في المقابل عبر السائقون والجمهور عن شكرهم لشرطة عجمان.