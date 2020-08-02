ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في أول أيام التشريق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل حجاج بيت الله الحرام أمس السبت، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، أول أيام التشريق، منسك رمي الجمرات بمشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسياً واتباعاً للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

ويقضي الحجاج في مشعر منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أو ليلتين لمن أراد التعجل، وبعد رمي الجمرات في آخر أيام الحج يتوجه الحاج مرة أخرى إلى مكة المكرمة للطواف حول البيت العتيق، بعد أداء الحجاج مناسكهم بأركانها وواجباتها وفرائضها، ليكون طواف الوداع آخر العهد بالبيت، وطواف الوداع هو آخر واجبات الحج التي ينبغي على الحاج أن يؤديها قبيل سفره مباشرة.

جدير بالذكر أن رمي الجمرات يكون في أربعة أيام، وهي: يوم النحر العاشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام التشريق»، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات، ويبدأ وقت هذه الرمية من طلوع فجر يوم النحر -أول في عيد الأضحى- عند الحنفية والمالكية، ومن منتصف ليلة يوم النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة، ويمتد إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية والحنابلة.

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجهود والإجراءات الاحترازية، وعمليات التطهير والتعقيم، وذلك بعد أن أدى حجاج بيت الله الحرام طواف الإفاضة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الرئاسة ضاعفت جهودها بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير حيث تم رفع عمليات غسيل الحرم ل (10) مرات يومياً يتم خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة أكثر من (3500) عامل وعاملة تم تأهيلهم.

وتقوم الرئاسة باستخدام ما يقارب 2400 لترٍ من المعقمات يومياً، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر كمعقمات يدوية، بالإضافة إلى تعطير وتطييب الحرم المكي الشريف بأكثر من 1050 لتراً من المعطرات الفاخرة لتعطير بيت الله الحرام والسجاد.

كما قدمت أمانة العاصمة المقدسة تطورًا ملحوظًا في مراقبة خدماتها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبر شبكة من الكاميرات المتطورة والفائقة الدقة.

من جانبها، أعلنت جمعية هدية الحاج والمعتمر توزيع هدايا معقمة على الحجاج لحمايتهم من مخاطر الفيروسات. وقالت الجمعية إن الحجاج تسلموا حقيبة هدايا تضم جمرات معقمة، ومظلات بمراوح، وسجاد صلاة لا يتأثر بالماء، إلى جانب معقم مصنع بتقنية «مايكروسيف» يقضي على الفيروسات في 30 ثانية.

وأعلنت الأمانة العامة للتوعية في الحج والعمرة، نجاح المرحلة الأولى لخطتها في حج هذا العام، التي نُفذت في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، وشملت برامج توعية وارشاد بعشر لغات عالمية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة .

(وكالات)