أسبوع متقلب للأسهم العالمية.. و«التقنية» تعوض الخسائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

أنهت الأسهم العالمية أسبوعها الأخير من شهر يوليو على تقلبات لم تكن مفاجئة، نظراً لتراجع زخم عوامل الدفع وبعضها مؤقت، وتجديد عمالقة التقنية اندفاعها لتمنح الأسواق القدرة على تعويض فاقدها بسبب ضعف أساسيات الاقتصاد.

ومع زوال تأثير عامل نتائج الشركات بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر، تصدت عمالقة التقنية لتراجع الأسهم، خاصة بعد صدور نتائج ثلاثة منها والكشف عن أرباح فاقت التوقعات، حيث تعززت مكاسب أسهم شركة «أبل» لتمنحها الفرصة لتتصدر قائمة الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية التي بلغت 1.84 تريليون دولار.

النهوض لم يشمل قطاعات كثيرة، وبقي أداء المؤشرات معلقاً بين اللونين الأحمر والأخضر يتقدمها مؤشر ناسداك المثقل بأسهم التقنية، والذي بلغت مكاسبه الأسبوعية 3.69%، متقدماً على نظيريه في وول ستريت.

وكان غياب ذلك التأثير الإيجابي واضحاً على مؤشرات أخرى، خاصة في أوروبا التي لم تظهر النتائج الإيجابية لبرنامج الدعم الأخير بقيمة 750 مليار يورو على أداء اقتصادها، وسط مخاوف من موجة ثانية من تفشي الوباء. وقد تصدرت مؤشراتها قائمة الخاسرين خلال الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر داكس الألماني أعلى نسب التراجع الأسبوعي عند 4.09%، مستقراً عند 12,313.36 نقطة، كما عززت هذه النتائج تراجع المؤشر على أساس شهري ليصل إلى حدود الخسارة، حيث أنهى على مكاسب شهرية بنسبة 0.43% فقط.

أما مؤشر فاينانشال تايمز في لندن، فقد تراجع بنسبة 3.69% خلال الأسبوع ليستقر عند 5,897.76 نقطة، كما تفاقم تراجعه في أدائه الشهري لينتهي على خسائر بنسبة 4.23%، وكل ذلك يعكس المخاوف التي تحيط بالاقتصاد البريطاني مع غياب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.

واستفاد مؤشر شانجهاي المركب من عملية مراجعة لأول مرة منذ 30 عاماً، شملت إنشاء مؤشر فرعي باسم «ستار ماركت»، ضم أفضل خمسين سهماً ممتازاً، كما تم استبعاد الأسهم الأضعف أداء.

وقد سجل المؤشر مكاسب أسبوعية لافتة، مرتفعاً بنسبة 3.45%، مستقراً عند 3,310.01 نقطة، عززت مكاسبه الشهرية لترتفع إلى 9.39%، وهي أعلى نسبة مسجلة على أساس شهري بين المؤشرات الرئيسية.

وكان لافتاً تراجع أداء الأسهم العالمية خلال شهر يوليو/تموز، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ما يعكس مخاوف المستثمرين وقوى السوق من ضعف أساسيات الاقتصاد، وسط استمرار تفشي الفيروس ومخاوف الموجة الثانية التي أضعفت حماسة الداعين لفتح الاقتصاد.

كما لعبت نتائج الشركات التي انتهى موسمها بنهاية الشهر تقريباً، دوراً مختلطاً في دعم أداء الأسهم، فهي من جهة جاءت فوق التوقعات التي تم تخفيضها نتيجة مخاوف تأثير الفيروس في الاقتصاد، ومن جهة أخرى لم تمنح تلك النتائج المستثمرين ما يكفي لرفع معنوياتهم، وسط استمرار ضعف البيانات التي كان آخرها تقرير الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي للربع الثاني الذي كشف عن تراجع بنسبة 32.9%، بينما تستمر أرقام طلبات إعانات البطالة في ثباتها فوق 1.3 مليون طلب.

واستمر منحنى العائد على السندات في مساره الهبوطي تحت ضغوط الأداء الاقتصادي الضعيف، وفشل الكونجرس في الاتفاق على برنامج مساعدات جديدة، وسجلت سندات الآجال القصيرة أرقاماً قياسية من التراجع، بينما هبط مؤشر العائد على فئة السنوات العشر المعيارية إلى حدود 0.53%.

واستفاد الذهب من كل ما سبق مضافاً إليه استمرار تراجع الدولار، ليسجل أفضل أداء شهري منذ فبراير/شباط 2016، في مسار صعودي متتابع منذ خمسة أشهر.

وقد بلغت مكاسب سبيكة الذهب منذ بداية العام حتى الآن، 30%، واستقر سعر الأونصة في العقود الأمريكية الآجلة عند 1985 دولاراً، بعد أن تجاوز 2000 دولار خلال الأسبوع.

وعزز النفط صموده بعد أن كشف تقرير هيئة معلومات الطاقة عن تراجع الإنتاج الأمريكي خلال مايو/أيار بنحو مليوني برميل، كما تراجع عدد منصات الحفر بمنصة واحدة، مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى 190 منصة.

وقد استقر سعر برميل خام برنت عند 43.30 دولار، وبلغت مكاسبه الشهرية 5%، بينما استقر سعر الخام الأمريكي الخفيف عند 40.37 دولار بمكاسب شهرية بلغت 2.7%.