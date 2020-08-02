شكرا لقرائتكم خبر عن الكعبي يكرّم مواطناً أنقذ غريقاً في الفجيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:”الخليج 365”
كرّم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، في مكتبه، المواطن محمود راشد الكندي؛ لشجاعته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق في بحر الفجيرة.
وتعود تفاصيل الحادث، عندما شاهد الكندي أثناء ممارسته الرياضة، شخصاً في البحر يلوّح بيده، طالباً النجدة، بعدما سحبته التيارات البحرية إلى الداخل، فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى الغريق الذي كان يصارع الموت، وتمكن من إنقاذه، وأجرى له الإسعافات الأولية اللازمة، إلى حين وصول الإسعاف الوطني.
وأشاد اللواء الكعبي، بإقدام الكندي وشجاعته، وأثنى على مبادرته القيّمة في إنقاذ حياة إنسان، وقدم له شهادة شكر ومكافأة. مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار اهتمام شرطة الفجيرة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية، وبث روح التعاون؛ من أجل بسط الأمن والأمان.
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