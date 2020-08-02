أعمال توعوية قصيرة لخدمة المجتمع بأنامل طفلة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدمت الطفلة العراقية هيا سعيد بهار(11 عاماً)، مثالاً للأطفال الموهوبين القادرين على تقديم النصيحة لأبناء وبنات جيلهم من خلال عدد من الفيديوهات البسيطة التي تقوم بتأليفها وإخراجها وتقديمها لمتابعيها على صفحاتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاقت بهار العديد من الإشادات من بعض أولياء الأمور والمتابعين لها على بساطتها في التحدث وإتقانها للغة الإنجليزية إلى جانب التحدث بالعربية الفصحى، خاصة في تقديم فيديو تتحدث فيه باللغتين عن مسبار الأمل ورحلته إلى المريخ.

وإلى جانب حلقة مسبار الأمل هناك أيضاً حلقة قدمت خلالها فيلماً قصيراً من تأليفها وإخراجها على شكل رسوم متحركة، تحدثت فيه عن فيروس «كورونا» وأخطاره، وكيف وأين بدأ وكيف انتشر حول أرجاء العالم؟، وأوضحت أعراضه وضرورة تجنب المصافحة وكيفية عمل الإجراءات الاحترازية، وكل هذا على شكل فيلم كرتوني، نال إعجاب عدد كبير من الأطفال.

وتقول بهار، التي تدرس في إحدى مدارس الدولة بالصف السادس: أحببت فكرة الرسوم المتحركة وعمري ست سنوات، ودائماً ما آخذ بنصيحة أختي الكبيرة، فهي معلمتي الأولى، وكثيراً ما توجه لي النصائح وأن أستمر فيما أقدمه.

وعن أدواتها والبرامج المستخدمة وكيفية انتقاء الأفكار توضح: أستخدم العديد من البرامج ولكن في نفس الوقت في إطار الموجود، والذي تعلمته مثل برامج «IMovie- gacha life- vllo- B612- kinemaster»، وغيرها، وأختار أفكاري بنفسي، ودائماً أحاول انتقاء أشياء تكون موجودة على أرض الواقع أقدم من خلالها عرضاً أو مقطعاً أو فيلماً قصيراً يكون توعوياً وفيه خدمة لدولة الإمارات التي أعيش فيها وأعتبرها بلدي الثاني.