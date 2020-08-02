المرزوقي يقف على جاهزية الدفاع المدني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، والإبقاء على الجاهزية وسرعة الاستجابة في قطاع الدفاع المدني بالدولة للتعامل مع الحالات الطارئة، قام اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بزيارة إلى إدارات الدفاع المدني في الإمارات الشمالية، عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، للوقوف على جاهزية القوى البشرية والآليات والمعدات خاصة في الأعياد والمناسبات الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة.

وأكد قائد عام الدفاع المدني خلال الزيارة ضرورة مواصلة وتعزيز إلاجراءات الوقائية الصحية في كافة منشآت ومراكز الدفاع المدني، والتأكد من المحافظة على النظافة العامة، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات أثناء أوقات العمل، وتجنب المصافحة والتقارب الجسدي لجميع العاملين في كافة المرافق التابعة لكل مركز، إلى جانب مداومة عمليات التعقيم للمركبات والمعدات وأجهزة الإطفاء، والتأكيد على إبقاء المراكز على اطلاع تماماً بالمواقع المشتبه بها في مناطق الاختصاص واتخاذ الإجراءات الوقائية عند الاستجابة من تعقيم الفرق المشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والآليات والتجهيزات لضمان السلامة والحماية للجميع.

وأشاد اللواء الدكتور جاسم المرزوقي أثناء الجولة التفقدية بجاهزية فرق الدفاع المدني، وقوة التركيز والانتباه التي يتحلى بها كافة منتسبي الدفاع المدني بالدولة.