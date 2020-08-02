ترامب: الشرطة الفيدرالية باقية حتى تطهير بورتلاند من الفوضويين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأول الجمعة، المحتجين في بورتلاند والدعوات المطالبة بسحب الشرطة الفيدرالية منها؛ ليؤكد مجدداً أن عناصرها سيبقون في المدينة حتى ينتهي مسؤولو إنفاذ القانون المحليون من «تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب»، في وقت رفضت المحكمة العليا في البلاد منع بناء الجدار الحدودي مع المكسيك. وكتب ترامب في حاسبه على «تويتر»: أن «الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل».

وتسبب وجود الشرطة الفيدرالية في بورتلاند، في تصاعد التوتر في التظاهرات المناهضة للعنصرية التي يجري تنظيمها منذ شهرين، وأصبحت الصدامات أمراً اعتيادياً كل ليلة في محيط المحكمة الفيدرالية.

وكانت سلطات ولاية أوريجون اتفقت مع إدارة ترامب، الأربعاء، على الانسحاب التدريجي لعناصر الشرطة الفيدرالية اعتباراً من، الخميس، شرط أن تحقق الشرطة المحلية استقرار الوضع حول المحكمة الفيدرالية في المدينة وغيرها من المباني. وبدأت شرطة بورتلاند، الخميس، إخلاء مناطق وسط المدينة المتاخمة للمحكمة؛ للتحضير لانسحاب الشرطة الفيدرالية، لكن المئات من المتظاهرين كانوا لا يزالون في شوارع المدينة في وقت مبكر من صباح أمس السبت.

وفي وقت سابق، أخلت شرطة بورتلاند المنتزهات والطرق الرئيسية في المدينة؛ تحضيراً للانسحاب التدريجي للقوات الفيدرالية.

وأكد رئيس بلدية بورتلاند الديمقراطي، تيد ويلر، أن عملية الإخلاء هي جزء من الاتفاق بين السلطات المحلية والحكومة.

وشكر عبر «تويتر» المتظاهرين السلميين، مساء أول أمس الجمعة، على «استعادة مساحة كانت مسرحاً للعنف؛ من أجل مشاركة رسالتهم القوية للإصلاح والعدالة».

واندلعت الاحتجاجات الأمريكية ضد العنصرية، عقب وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مايو/ أيار الماضي، نجم عنها تظاهرات كبيرة في أنحاء أمريكا، وتراجعت بشكل كبير؛ لكنها لم تتوقف بالكامل في بعض المناطق، كما بورتلاند التي تعدّ يسارية، ما دفع ترامب أوائل الشهر الماضي إلى إرسال الشرطة الفيدرالية إليها، ما أجج غضب المدينة المعروفة بتاريخها الاحتجاجي الطويل، خاصة بعد بث مقاطع فيديو تظهر الشرطة الفيدرالية بزيهم العسكري يتجولون بسيارات عادية؛ لتوقيف متظاهرين في الشوارع.

ويرى الديمقراطيون أن هذه التدخلات توحي بتصرفات تحدث في «دولة بوليسية»، وتشكل جزءاً من استراتيجية سياسية لمنح ترامب الذي يتراجع في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، صورة الرئيس الذي يريد الحمحافظة على النظام.

من جهة أخرى، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الأول الجمعة، طلباً من جماعتين تسعيان لمنع بناء جدار تعهد ترامب ببنائه على طول الحدود مع المكسيك ويجري تمويله بمبلغ 2.5 مليار دولار.

وكانت المحكمة وافقت على طلب عاجل قدمته إدارة ترامب وسمحت في يوليو/ تموز الماضي بتخصيص تلك الأموال لعمليات البناء.

وقالت الحكومة في وثائق المحكمة، إن الإدارة تعهدت بتخصيص المبلغ؛ لبناء الأسيجة والطرق والإضاءة في مواقع على طول الحدود تُعرف بأنها ممرات لتهريب المخدرات.(وكالات)