الهدوء يخيم على أفغانستان في اليوم الثاني للهدنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خيم الهدوء على أغلب أنحاء أفغانستان، أمس السبت، مع استمرار الهدنة ووقف إطلاق النار بين حركة «طالبان» والقوات الحكومية في يومه الثاني، ما عزز الآمال في أن يبدأ الفريقان محادثات السلام قريباً، في وقت لقي ما لا يقل عن 15 طفلاً وامرأة حتفهم؛ من جرّاء فيضانات شرقي البلاد. ولم ترد أنباء عن وقوع اشتباكات تذكر منذ، أمس الأول الجمعة، بينما استغل الأفغان الوضع؛ لمواصلة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة ثلاثة أيام، وهي ثالث وقف رسمي لإطلاق النار خلال 19 عاما تقريباً من الحرب التي دمرت أفغانستان. وقال أحمد راشد أحد سكان كابول: «أعتقد أننا أقرب إلى محادثات السلام أكثر من أي وقت آخر»، مضيفاً: «كلما سارعوا في البدء يكون من الممكن إنقاذ المزيد من الأرواح». وأوضح عطا الله خوجياني الناطق باسم حاكم ولاية ننجرهار: «لم ترد أنباء عن وقوع هجمات إرهابية في اليومين الماضيين، منذ بدء وقف إطلاق النار». وشهدت الولاية اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية وحركة «طالبان»، وكذلك هجمات تبناها تنظيم «داعش».

ولم ترد تقارير عن قتال في ولاية قندهار الجنوبية؛ حيث تسيطر «طالبان» على مساحات شاسعة فيها. وقال الناطق باسم حاكم قندهار، بحير أحمد: «لا توجد تحركات أو هجمات معادية من طالبان».

وأوضح الرئيس أشرف غني، وحركة «طالبان» أن محادثات السلام قد تبدأ مباشرة بعد العيد. وهناك دعوات واسعة النطاق؛ لتمديد وقف إطلاق النار. ومع بدء وقف إطلاق النار، بدأت السلطات في الإفراج عما قالت إنه آخر 500 سجين من الحركة، أول أمس الجمعة.

لكن من غير الواضح ما إذا كانت «طالبان» ستقبل بالخطوة، بعدما رفضت السلطات الإفراج عن مئات السجناء المتهمين بارتكاب جرائم خطرة. وقالت «طالبان» إنها أوفت بتعهدها بالإفراج عن ألف جندي حكومي.

وقال ناصر وهو سجين أفرج عنه أول أمس الجمعة، من سجن في كابول: «كانت هناك بعض المشاكل في بلدنا، ولهذا انضممنا إلى «طالبان». بعد إطلاق سراحي لن أنضم مجدداً إلى «طالبان»، انضممت مرة واحدة وكان خطأ». وبموجب اتفاق وقعته «طالبان» وواشنطن في فبراير/شباط الماضي، كان من المقرر بدء محادثات السلام في مارس/ آذار الماضي؛ لكنها تأجّلت وسط الخلافات السياسية في كابول، ومع تواصل عملية تبادل السجناء المثيرة للجدل.

وقال غني: إن أكثر من 3500 جندي أفغاني، ونحو 800 مدني قتلوا في هجمات «طالبان» منذ توقيع الاتفاق بين الحركة وواشنطن.

على صعيد آخر، لقي 15 طفلاً وامرأة حتفهم؛ من جرّاء فيضانات في قرية بولاية ننجرهار، وفق ما أكد مسؤولون، أمس السبت.

وقال الناطق باسم منطقة كوز كونار في ولاية ننجرهار نعمة الله نورزاي: «الليلة الماضية، تسببت أمطار غزيرة بفيضانات مفاجئة قتلت امرأة و15 طفلاً تراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات. وأصيب أربعة آخرون». وتابع: «دمرت عشرات المنازل» مضيفاً أن عاملين في المجال الإنساني كانوا في الموقع؛ لمساعدة السكان.

وأوضح عطاء الله خوجياني الناطق باسم حاكم المنطقة، أنه لم يتم العثور على جثة أي طفل بعد. (وكالات)