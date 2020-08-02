شكرا لقرائتكم خبر عن «كوفيد- 19» يفرض مطالب جديدة للصناعة الوطنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عزز القطاع الصناعي خلال أزمة «كوفيد19» من دوره في تلبية احتياجات السوق المحلي، متحملاً ضغوطاً كبيرة تتعلق بتراجع التصدير بسبب تراجع حركة التصدير وتوقف عمليات الشحن البحري والبري والجوي بسبب إجراءات الإغلاق بين الدول، لكن القطاع بات بحاجة لإعادة النظر في العديد من النظم المتعلقة بالقطاع، للمساهمة في تدعيم هذا القطاع واستقراره، نظراً لدوره الاستراتيجي الكبير في الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الدولة، لاسيما الضرورية. وطالب ممثلو شركات صناعية عبر ”الخليج 365” بتسريع الإجراءات الداعمة للقطاع لضمان استدامته ومواصلة دوره التنموي الكبير، المساهم في دعم مئات القطاعات الاستثمارية وسوق الوظائف ودوران عجلة الاقتصاد بشكل عام، إضافة إلى تأمين السلع الاستراتيجية للسوق المحلي.

وأكدوا ضرورة تسريع تنفيذ حزم الدعم، لاسيما الحزم التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، مطالبين بتمديد فترات تسديد الالتزامات المالية إلى فترات طويلة تصل إلى عام، إضافة إلى إعادة النظر في تكاليف العمليات التشغيلية التقليدية المعروفة بداية من رسوم التراخيص وأسعار الأراضي والمستودعات الصناعية والطاقة ورسوم العمالة ووصولاً إلى رسوم التصدير وغيرها من التكاليف التي تثقل كاهل القطاع وتضعف تنافسيته في مواجهة المستورد أو في الأسواق الخارجية.



دعم المصنع المحلي



قال عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة شركات «عيسى الغرير للاستثمار»: أظهرت أزمة «كوفيد 19» بشدة حاجة الدولة للصناعة الوطنية لتلبية الاحتياجات الضرورية، إلا أن القطاع الصناعي لم يحصل على الدعم الكافي لحد الآن لاسيما من البنوك التي لا تزال تتعامل ببطء كبير، لاسيما المتعلقة بتأجيل الدفعات، كما لاتزال أسعار إيجارات الأراضي الصناعية والطاقة وإيجارات الأراضي والرسوم على معدلاتها المرتفعة.

وأوضح الغرير أن الأراضي الصناعية وأسعار الطاقة كانت أقل بمعدلات كبيرة من الآن ما ساهم في قيام صناعات وطنية تصدرها الدولة إلى العالم حالياً وبالأخص في صناعات الألمنيوم والحديد والزجاج والدهانات وغيرها، إضافة إلى الصناعات الغذائية التي تصدر لدول المنطقة والعالم كذلك.

وأكد الغرير أنه ضد حصول القطاع الناعي على دعم مباشر وإنما من خلال توفير البيئة المثالية للاستثمار والتطور والنمو لسنوات، حسب نوع الصناعة، بعدها تجني الدولة الثمار عبر توفير المنتجات للسوق المحلي والمساهمة في نمو العديد من القطاعات الأخرى ومن ثم التصدير للأسواق الخارجية.

وشدد الغرير على ضرورة إعادة النظر في ارتفاع التكاليف التشغيلية للصناعة الإماراتية وبالأخص المتعلقة بالرسوم التي تصاحب جميع عمليات الإنتاج من البداية وحتى خروج المنتج النهائي، والتي تساهم في الأخير في توافر المنتج الوطني بالجودة والأسعار التي تضاهي المنتج المستور بل وتفوقه في العديد من الصناعات الوطنية.



الأمان في ظروف الاستيراد



أكد محمد سعيد الرقباني، مدير عام شركة «دبي للاستثمار الصناعي»، التابعة ل«دبي للاستثمار» أن قطاع الإنتاج والتصنيع يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، كونه الأكثر توليداً للوظائف، لاسيما للمواطنين والخريجين الجدد من أبناء الإمارات، الذين باتوا يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ولما يتمتع به القطاع من قدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية، فضلاً عن القيمة المضافة التي يوفرها للعديد من القطاعات المرافقة.

وأوضح الرقباني، أن القطاع الصناعي يمثل الأمان تجاه الظروف والعوامل المرتبطة بالاستيراد من الخارج، وهو الأمر الذي اتضح بقوة خلال أزمة «كوفيد19» التي ساهمت في توقف حركة التوريد للمواد الأولية الداخلة في عمليات التصنيع فضلاً عن تباطؤ التصدير خلال الشهور الماضية.

وأشار الرقباني إلى أن الإمارات تتمتع بقدرات لا تتوافر في العديد من الدول الصناعية الخارجية، وعلى رأسها الطاقة والمواد الخام والأيدي العاملة الماهرة إضافة إلى القدرات الضخمة المتعلقة باللوجستيات فائقة الكفاءة والتطور، حيث وفرت قيادة الدولة الرشيدة بنية تحتية كاملة من مطارات وموانئ وطرق ووسائل نقل أبرزها قطار الاتحاد الذي يجري تنفيذه حالياً، والتي يجب تعزيز استفادة القطاع الصناعي منها في توفير احتياجات السوق الإماراتي والتصدير للخارج.

وأوضح الرقباني أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً ونقلة نوعية في الاستفادة من الثروة النفطية، عبر إقامة العديد من الاستثمارات القائمة على هذه الثروة، لكن لا تزال صناعات مثل الألمنيوم والحديد بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات والتطور، إضافة إلى الصناعات القائمة على الزراعة والأسماك على سبيل المثال لا الحصر.

وقال الرقباني: لا بد من المحافظة على قوة القطاع الصناعي في الدولة من خلال تفضيل المنتج الوطني على المستورد، حتى وإن كان مرتفعاً في السعر ب 5% أو حتى 10%، نظراً لتوافر ضمانات وخدمات ما بعد البيع ومساهمة هذا المنتج في توفير الدعم غير المباشر للاقتصاد الوطني متمثلاً في توفير الوظائف وارتباط العديد من القطاعات بالإنتاج الأصلي مثل العقار والشحن والتغليف وغيرها من القطاعات.

وشدد الرقباني، على ضرورة رعاية القطاع الصناعي بداية من وضع استراتيجيات طويلة الأمد لكافة مراحل الاستثمار من البداية من خلال التعرف الى احتياجات السوق المحلي التصنيعية ومن ثم التمويل من خلال بنك متخصص بفوائد أقل من البنوك التجارية لفترات طويلة وفائدة أقل.



غياب التنسيق



من جانبه قال أحمد باليوحة، رئيس مجلس إدارة مصنع «معكرونة الإمارات»: لا يزال الصناعات الإماراتية تواجه غياب التنسيق الكامل بين الدوائر الاتحادية والمحلية المنظمة للقطاع الصناعي، من حيث تحديد أطر واحدة تتعلق، على سبيل المثال، بأسعار إيجارات الأراضي والرسوم والتراخيص وأسعار الطاقة.

أضاف باليوحة أن اختلاف القرارات واللوائح المنظمة والرسوم وغيرها تخلق نوعاً من الحيرة لدى المستثمرين في القطاع الصناعي، الذي يحتاج لبيئة واضحة ومستقرة كونه استثماراً طويلاً الأمد، وتغير الرسوم وزيادة كلف التشغيل تساهم في خلل بالميزانيات وتقليص هوامش الربح للمستثمرين.

وأكد باليوحة على ضرورة توحيد بعض الرسوم في كافة إمارات الدولة والتي من بينها على سبيل المثال، المتعلقة برسوم الترويج لمنتج معين، كما ينبغي إعادة النظر في رسوم إعادة التصدير إلى بعض الأسواق الخارجية.

وطالب باليوحة بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الخارجية المتعلقة بالتصدير لاسيما لبعض الدول العربية ودول المنطقة التي تفرض رسوماً إضافية على المنتجات الإماراتية.



مد فترات سداد الالتزامات



من جانبه قال المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة «مصانع الفجيرة للبلاستيك»: إن قطاع الصناعة خلال أزمة «كوفيد19» شهد تحديات كبيرة تتعلق بالتصدير للأسواق الخارجية أو استيراد المواد الأولية اللازمة للتصنيع، لكنه استطاع مواصلة العمل في ظل هذه التحديات.

ودعا الكعبي لضرورة إضافة تسهيلات جديدة تتعلق بإعادة النظر برسوم التراخيص والإنتاج والتصدير في العديد من الوزارات والدوائر، إضافة إلى التسهيلات المتعلقة بتفضيل المنتج الوطني ودعمه للنفاذ للأسواق الخارجية والمنافسة من خلال عقد مزيد من اتفاقيات التجارة مع العديد من دول المنطقة والعالم.

أضاف الكعبي أن حكومة الإمارات عودتنا على الاستباقية والتعرف الى احتياجات الشركات الوطنية عن كثب، لاسيما خلال الفترات الصعبة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي ككل حالياً.



توجه عالمي



بدوره قال حسن الهزيم، الرئيس التنفيذي لشركة «انتركويل العالمية»: يواجه القطاع الصناعي حالياً تحديات القدرة على التصدير للخارج بسبب أزمة «كوفيد19»، والتي فرضت تأجيل الحدث العالمي «إكسبو2020» للعام المقبل والذي كان عاملاً مهماً في إحداث نمو كبير في الطلب على المنتج المحلي في العديد من القطاعات وبالتالي حدث تباطؤ في الطلب خلال الفترة الماضية، لكن المصاريف التشغيلية لم تتوقف بسبب هذه الأزمة، لذا فإن القطاع بحاجة لدعم كبير حالياً.

أضاف الهزيم، أن البنوك مطالبة بالتحرك لتمديد الالتزامات المالية على المصنعين ل 6 أشهر على الأقل حتى تعود حالة الطلب للارتفاع مجدداً، لذا من المهم إعادة النظر في أسعار الطاقة والأراضي ورسوم العمالة والتراخيص بهدف تخفيض العبء على الصناعات المحلية ودعم تنافسيتها، إضافة إلى النظر في تأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة لبعض الوقت.

وأشار الهزيم، إلى أن دعم الصناعات المحلية توجه عالمي تتبناه الدول حالياً، بهدف الاعتماد على الطاقات الداخلية لتأمين احتياجات الدول الضرورية بعد القصور الكبير الذي شهدته سلاسل الإمداد بسبب «كوفيد 19» عبر توفير حزم دعم أشمل للمصنعين المحليين الذين يواجهون الصعاب للإنتاج المحلي.



إقراض الشركات



قال نيل هارينجتون، المدير العام الإقليمي لشركة «كينجزبيري الخليج»: اختارت الشركة دولة الإمارات كمركز إقليمي لعملياتها في المنطقة نظراً لقيادتها الحكيمة والمستنيرة والملهمة وللتطور الكبير في البُنى التحتية والتشريعات المحفزة للنمو، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي وقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية عدداً من الجهات الحكومية الإماراتية التي أبدت استعدادها لتقديم يد العون للنهوض بالقطاع الصناعي بالدولة.



محمد بن حيدر: حوافز لتشجيع استثمارات المواطنين



أكد الدكتور محمد عمر بن حيدر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة» على «إعادة النظر في الرسوم الحكومية وتعديل أسعار الطاقة التشجيعية للمنشآت الصناعية وكذلك التجارية لتكون من ضمن لائحة الحوافز الملموسة».

أضاف: ومن ضمن الحوافز المهمة كذلك تقليص عدد التراخيص للقطاعات والمنشآت الجديدة، حتى تستطيع الشركات الوطنية القائمة في الوقت الراهن الحصول على حصتها من الأسواق ليحظى المستثمر الإماراتي بفرصة إعادة رأس المال من خلال الأرباح عن عائد الاستثمار بدون التضيق على القطاع الخاص من خلال كثرة المضاربات.

وأشار إلى ضرورة عدم اعتماد موافقات لرخص صناعية أو تجارية تعمل في نفس المجال بنفس المزايا الممنوحة للشركات الوطنية وتحديد نسبة لقطاعات الاستثمار بأحجام معينة منعاً لإغراق السوق بحجم أكبر من قدرة الاستهلاك وعليه يتم دراسة حجم السوق للسنوات الخمسة القادمة والعمل في استراتيجية سياسة العرض والطلب لتكون المعادلة مناسبة في تطوير مشاريع وبنفس الوقت ضمان استمرارية الأرباح لسنوات.

ودعا رئيس مجلس إدارة «مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة» لضرورة تشجيع المستثمرين الإماراتيين على إعادة تقييم الاستثمار داخل الدولة والاحتفاظ بهامش ربحية مشجع ومناسب وخاصة بالمقارنة بالدول الأخرى التي تسعى لجذب رؤس أموال خليجية وبالتالي سوف تكون هذه الحزم أكثر تشجيعاً في نقل وتحويل استثمارات هامة وملموسة تأسست في الخارج ويمكن النظر في نقلها وإعادة هيكلتها داخل الدولة وهذا بدوره يشجع إقامة المشاريع وعودة رؤوس الأموال للدولة في ظروف مشجعة للاستثمار من خلال الحزم الاقتصادية المحفزة كذلك الأمر توسيع الاستثمارات في الدولة من خلال الشراكة وفق دعم مالي ملموس من الحكومة للقطاع الخاص.



أبوظبي: عدنان نجم

Advertisements

أكدت فعاليات اقتصادية عاملة في قطاعي النفط، والصناعة، أهمية أن تضطلع وزارة الطاقة والصناعة بدور أكبر في دعم المصانع الإماراتية المحلية، والعمل على تقديم مزيد من التسهيلات والمميزات أمام المستثمرين لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع المهم عبر تشريعات وقوانين تسهل الاستثمار، وتعزز من ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب دعم الصناعات الوطنية بالكوادر المحلية والتسويق.

وشدد هؤلاء على أهمية دعم أسعار الطاقة والمحروقات للقطاع الصناعي ليتمكن من تجاوز تأثيرات تفشي فيروس كوفيد-19، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وانتهاز الظروف الراهنة لاقتناص الفرص.



جهة واحدة للتشريع



قال سعيد الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «إن هناك العديد من النقاط التي يمكن أن تدعم القطاع الصناعي في الدولة من قبل الجهات المعنية، منها توحيد التراخيص، والاطلاع الشامل على الوضع الصناعي بالدولة، بحيث لا توجد عشوائية في إصدار التراخيص».

وأضاف الرميثي: «من المهم وجود مظلة، أو جهة واحدة لإصدار التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، حيث تطلع هذه الجهة على التشريعات والإجراءات المتعلقة بها من خلال الاطلاع على الشركات والقطاع الصناعي، وأهمية إيجاد استراتيجية لصناعة شاملة على مستوى الإمارات تهدف إلى الارتقاء بها، وتطوير القطاع بالشكل المطلوب».

وتابع الرميثي: «وإذا احتاجت الدولة إلى صناعة معينة، فإن من المهم وجود جهة تدعم هذه الصناعة، وليس من ناحية التمويل الذي يعتبر مهماً، ولكن من مختلف النواحي، من إجراءات، ودعم، وعمالة، وتسويق، وهذا أمر مهم عبر إيجاد قرارات حاسمة بهذا الشأن، إن الصناعة لم تأخذ الاهتمام الكبير، ويجب أن تلقى دعماً أكبر، إضافة إلى تعزيز العناصر المواطنة في هذا المجال».



اقتناص الفرص



قال ناصر المرزوقي مدير عام شركة ريم الإمارات للألمنيوم: مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19» في غاية الأهمية، ويجب التخطيط لها من الآن، والناجون فرصتهم ستكون كبيرة في النمو محلياًً، وإقليميا، وعليهم اقتناص الفرص، وكذلك معادلة العرض والطلب في السوق ستكون لها تأثيرها، ويجب على الشركات الاعتماد على أكثر من سوق، وتنويع منتجاتها بما يتناسب مع احتياجات الأسواق في المستقبل، ويجب على المستثمرين انتقاء ودراسة المشاريع والأسواق بدقة قبل المشاركة فيها.

وأضاف المرزوقي: «تتطلب المرحلة المقبلة تظافر الجهود بين القطاعين الحكومي، والخاص، للنهوض بالقطاع الصناعي في أسرع وقت لاستعادة عافيته، حيث إن دعم أسعار الطاقة والمحروقات، سيكون له دور كبير في خفيض الأعباء عن القطاع الصناعي من خلال إيجاد المحفزات التي تساعد في استمرارية الشركات الصناعية؛ إضافة إلى خلق برامج تشجع الشركات على التصدير، ما يسهم في فتح أسواق جديدة للصناعة المحلية، وضمان الطلب.



تجاوز التداعيات



قال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي ل«دوكاب للكابلات»: حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بفطنتها العالية، ورؤيتها السديدة، على تقديم كامل سبل الدعم الممكنة للشركات المحلية ونشر الطاقة الإيجابية في قطاع الأعمال، لتمكين شركات ومؤسسات الدولة على تنوعها من تجاوز التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد-19»، ونثمن هذه الجهود الاستثنائية التي عودتنا عليها دائماً قيادة الدولة، وينطوي دور قطاع الطاقة في هذه المرحلة على درجة عالية من الأهمية لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، واستئناف النشاط التجاري عقب تخطي الجائحة بالكامل، وما نتج عنها من تحديات، ويكون ذلك عبر استقطاب الشركات المحلية للاستثمار في مشاريع حيوية، سواء الجديدة منها، أو التي تجري عمليات إنشائها، أو حتى التي واجهت بعض التأخير، أو جرى تعليق عملياتها مؤقتاً، بسبب الظروف الاستثنائية.

وأضاف المطوع: ومن هذا المنطلق، نؤكد أهمية تشجيع المشاريع في قطاع الطاقة للاعتماد على الشركات المحلية التي نشأت ونمت في دولة الإمارات، لتلبية احتياجاتها واستكمال مراحل تشييدها، وتشغيلها، لاسيما الشركات الصناعية التي كانت، ولا تزال أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، وقد برزت أهمية منهجية العمل هذه في التزام «أدنوك» ببرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة. ومن جانب آخر، لابد من إقرار قوانين تشجع على تبني عقلية «الشراء المحلي»، وضبط جودة المنتجات الواردة إلى الدولة، حيث يعود ذلك بفوائد كبيرة على قطاع التصنيع الوطني، ويمكن تطبيق هذه المقاربة من خلال تقييد استيراد المنتجات غير المعتمدة، أو التي تفتقر إلى المعايير المطلوبة، عبر اعتماد تدابير مثل رسوم الاستيراد، أو فحوص الجودة الصارمة. ولضمان الدعم الأمثل للقطاع الصناعي في الدولة، لابد للجهات المختصة من النظر في تطبيق نظام المعاملة بالمثل مع الدول المصدرة للدولة على مستوى المنتجات الصناعية.

وتابع بالقول: «ولا ريب في أن مثل هذه الخطوات ستحظى بإشادة قطاع الأعمال في دولة الإمارات، نظراً لقدرتها على تمهيد طريق الشركات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة، بما يساهم جلياً في تعزيز صادراتها إلى الخارج. كما أن توطيد دعائم علاقات ثنائية فعّالة وتقديم التمويل لنشاطات التصدير من شأنه أن يمنح الشركات مجالًا أكبر للتوسع خارج دولة الإمارات، وبالتالي حصولها على فرصة تعزيز مداخيلها تزامناً مع ترسيخ تميز صناعات الدولة، ومكانتها الرائدة في هذا القطاع حول العالم. ويجب ألا نغفل أهمية الاستثمار بإمكانات فرق العمل، بوصفهم أثمن الأصول في أي شركة، وذلك عبر رفدهم بفرص التدريب والنمو وصقل مهاراتهم، وإثراء معارفهم، لاسيما في القطاع الصناعي ليكونوا أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة».



أعداء غير تقليديين



تقول ريد حمد الشرياني الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «هناك حاجه ماسة لدعم وتشجيع، وتطوير الصناعة المحلية بشكل اكبر، لاسيما الصناعات الحيوية مثل الصناعات الصحية، والغذائية، والتكنولوجية، ولابد من الاهتمام بوضع خطط مستقبلية متطوره لتحفيز الصناعة الوطنية وتنويعها وإعادة التفكير بشكل جدي في الأولويات الصناعية».

وأضافت الظاهري: «من المهم اقتراح الحلول للقطاع الصناعي من الجوانب المالية، والتشغيلية، واللوجستية، والمساهمة في خفض تكلفة الأعمال وغيرها، لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغذاء والدواء، خاصة في أوقات الأزمات لمواجهة ( الأعداء غير التقليديين)، مثل انتشار الأوبئة، والكوارث.



الحد من الاستيراد



قال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ لخدمات النفط: «لقد علمتنا الأزمة الراهنة العديد من الأمور، كما غيرت العديد من الآراء خاصة لدى صناع القرار، والباحثين الاستراتيجيين المهتمين بشأن الطاقة والصناعة بالدولة». وأضاف د. العامري: «يقع على عاتق وزارتي الطاقة والصناعة عبء كبير للنهوض بالصناعة المحلية، والحد من الاستيراد، خاصة في ما يتعلق بالصناعات الغذائية، والدوائية، حيث يجب على الوزارتين مد يد العون والدعم للعاملين في المجال الصناعي للنهوض بالصناعة الوطنية، وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي ما سيدفع المستهلك للاعتماد عليه بدلاً من المنتج المستورد».



إنعاش القطاع



تقول الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي: «إن النقلة النوعية التي نفذتها وزارت الطاقة، والصناعة، على مدى السنوات الماضية بفضل رؤية وتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوة ومرونة وقدرة الشركات العاملة في قطاعي النفط والصناعة على ضمان استمرارية واستدامة أعمالها والتعامل مع متغيرات وتحديات المرحلة الحالية».

وأضافت د. المطروشي: «من المهم إحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة، والتركيز على العوامل التي بالإمكان التحكم فيها، والتي تشمل خفض التكاليف والعمل المستمر لنكون ضمن المنتجين الأقل كلفة على مستوى العالم، مع الاهتمام بجودة المنتج، وثقة المستهلك، وبفضل جهود ومتابعة القيادة، نحن واثقون بأننا سنخرج من هذه المرحلة ونحن أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار أن صحة وسلامة الكوادر البشرية تبقى على رأس أولويات وزارتي الطاقة، والصناعة».

وذكرت أن على وزارتي الطاقة، والصناعة، إيصال رسائل إيجابية ومتفائلة وشفافة تحفز على المضي قدماً، من خلال حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تعمل على إنعاش هذا القطاع الحيوي.



الشعالي يؤكد أهمية تحفيز القطاع الصناعي



قال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة «جلف كرافت» إن القطاع الصناعي المتمثل في الشركات الوطنية المنتجة، تؤكد ضرورة اتخاذ الحكومة لقرارات من شأنها تحفيز القطاع الصناعي في الإمارات خاصة بعد إلقاء جائحة كورونا بضلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى اقتصاد كل دولة، بما فيها الإمارات بشكل خاص.

ودعا الشعالي إلى ضرورة تقديم برنامج اقتصاد وطني، لدعم الشركات الصناعية الوطنية يتمثل في تقديم قروض ومعونات، لإنقاذها من الانهيار خاصة الشركات التي لها دور محوري في بناء القطاع الصناعي في الدولة، مؤكداً أن شركات القطاع الصناعي لا تمانع شراء الحكومة أو الصناديق السيادية لأسهم شركاتها أو حصص فيها، تحت أي مظلة أو اقتراح يسهم في استمرارية الشركات.



«سيراميك رأس الخيمة»: «فاتورة الطاقة» تضعف التنافسية







قال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة «سيراميك رأس الخيمة»، إن الشركة من أكبر المصدرين في الدولة، وبالتالي تساهم في دعم الميزانية والتخفيف من العجز فيها، عبر زيادة تدفقات العملة الأجنبية، إذ تصدّر الشركة إلى أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم، ومنتجاتها صناعة وطنية، وهي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، بشقيها الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومن العقبات الرئيسية التي تعترض هذه الصناعة الإماراتية، الكلفة المرتفعة للطاقة.

وأكد: ندفع أعلى تكلفة للطاقة بين دول الجوار، ما يضعف تنافسيتنا، ويحد من قدرتنا على النمو والتوسع، فيما نفتقر للدعم من ناحية أسعار وكلفة الطاقة، مقارنة بالمنافسين في الدول المجاورة، ومنتجاتنا الوطنية تستخدم في أفضل المرافق والمنشآت في الإمارات، والمنطقة، والعالم، وهي تحمل شعار (صنع في الإمارات)، ما يعكس بعداً وطنياً خالصاً، يستحق الدعم والتعزيز.

وأضاف الرئيس التنفيذي ل«سيراميك رأس الخيمة»: نناشد وزارة الطاقة والصناعة دعم الشركة والقطاع الصناعي في الإمارات إجمالاً، في أسعار الطاقة، لدعم المنتج الإماراتي والصناعة الوطنية.