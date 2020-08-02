القوات المشتركة: قتلى وجرحى من الحوثيين جراء استهدافهم قرى في الحديدة

القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن "بقايا جيوب الحوثيين المتمركزة في مناطق نائية على طريق زبيد جنوب مديرية التحيتا (جنوبي الحديدة)، فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بكثافة وأطلقت قذائف مدفعية على قرى ومزارع مواطنين في منطقة الجبلية بالمديرية ذاتها".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad

وأكد "إخماد مصادر نيران الحوثيين بسلاح مناسب حقق إصابات مباشرة في مخابئهم وتحصيناتهم، موقعة قتلى وجرحى في صفوف عناصرهم".

في سياق متصل، قالت ألوية العمالقة إن "قناصة القوات المشتركة تمكنوا من قنص 5 من قيادات وأفراد الحوثيين في جبهات القتال بعد عملية رصد لتحركاتهم في جبهة الساحل الغربي".

Advertisements

وعرض المركز الإعلامي لقوات العمالقة على موقعه، مشاهد لعمليات القنص التي استهدفت الحوثيين.

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة الحوثيين، التحالف العربي والقوات اليمنية المشتركة، بـ "تنفيذ 74 خرقا في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بينها 5 غارات لطائرة تجسسية مقاتلة في الدريهمي".

وذكرت أن "بين الخروق تحليق 4 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والدريهمي، و20 خرقا بقصف مدفعي و49 خرقا بأعيرة نارية مختلفة".

وأشارت إلى تنفيذ القوات المشتركة محاولة تسلل على مواقع في الجبلية بمديرية التحيتا، مؤكدة إحباطها.