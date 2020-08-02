كورونا.. 29 وفاة بمصر وواحدة في تونس

عواصم عربية / الخليج 365
أعلنت مصر، السبت، تسجيل 29 وفاة بفيروس كورونا، فيما رصدت تونس حالة واحدة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية بأنها سجلت 29 وفاة و238 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 1499 مريضا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 94 ألفا و316، بينها 4 آلاف و834 وفاة، و41 ألفا و137 حالة شفاء.
وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاة و17 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 23 مريضا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1552، منها 51 وفاة، و1217 حالة تعاف.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء السبت، 17 مليونا و967 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 687 ألفا، وتعافى أكثر من 11 مليونا و299 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".
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