فلسطين تدين اعتزام إسرائيل بناء مجمع تشغيل استيطاني بالقدس

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

أدانت فلسطين، السبت، تصديق إسرائيل على خطة لبناء مجمع تشغيل استيطاني شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن "المجمع يأتي في سياق محاولات تكريس ضم القدس وأسرلتها (جعلها إسرائيلية) وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها وفصلها عن محيطها الفلسطيني".

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه "التصعيد الاستيطاني الخطير".

كما دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى "سرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وصولا لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها".

وفي وقت سابق السبت، أفادت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن بلدية القدس الإسرائيلية، وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة الإسرائيلية.

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن محال تجارية وصناعية ومهنية.

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وسيتم بناء المجمع على مساحة 90 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) في الجانب الشرقي لبلدة العيسوية، شمالي القدس.

وأشارت القناة الإسرائيلية، أن رئيس بلدية القدس موشيه لييؤن، تعهد بالاستمرار في المشاريع الاستيطانية بالمدينة.

وبالسنوات الأخيرة، سرعت الحكومة الإسرائيلية عمليات الاستيطان في مدينة القدس، إضافة إلى تكثيف الاعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين والمسجد الأقصى.

وكان الفلسطينيون رفضوا خطة "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتعتبر الخطة الأمريكية، القدس بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967، عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.