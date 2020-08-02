كورونا.. 14 وفاة بالمغرب و6 في السودان

عواصم عربية / الخليج 365

أعلن المغرب، السبت، تسجيل 14 وفاة جراء كورونا، والسودان 6 حالات، فيما شخصت موريتانيا 9 إصابات بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 14 وفاة، و693 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 302 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 25 ألفا و15، منها 367 وفاة، و17 ألفا و960 حالة تعافٍ.

وفي السودان، سجلت وزارة الصحة 6 وفيات و94 إصابة بكورونا.

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وذكرت الوزارة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الخميس والجمعة الماضيين، إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ضحايا الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 11 ألفا و738، منها 752 وفاة، و6 آلاف و137 حالة تعافٍ.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 إصابات، إضافة إلى تعافي 81 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و319، بينها 157 وفاة، و5 آلاف و43 حالة تعافٍ.



وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء السبت، 17 مليونا و912 ألفا، توفي منهم قرابة 686 ألفا، وتعافى أكثر من 11 مليونا و269 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".

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