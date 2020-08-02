شكرا لقرائتكم خبر عن تركتها بوضع التشغيل.. ضبط لص سرق سيارة امرأة ودهسها في العارضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالعارضة، أمس السبت، من ضبط لص سرق مركبة امرأة وتسبب في دهسها، كما استخدم بطاقة الصراف الخاصة بها.

وكانت امرأة قد أبلغت الأمن عن قيام شخص بالسطو على مركبتها خلال ركنها في وضع التشغيل، وقام بدهسها بعد ذلك؛ ما عرَّضها للإصابة، وهرب بالمركبة لجهة غير معلومة.

ونجحت الجهات الأمنية بالعارضة في كشف غموض الحادث وتحديد هوية الجاني، وبعد تضييق دائرة البحث تم الإطاحة بالجاني في مدخل إحدى القرى وبحوزته المركبة بعدما بدَّل لوحتَيْها.