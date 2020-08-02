سامسونغ غالاكسي إم 31إس مقابل وان بلاس نورد.. أيهما أفضل؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020

أطلقت سامسونغ مؤخراً هاتف غالاكسي إم 31 إس متوسط المدى كترقية لهاتف غالاكسي إم 31 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. ويأتي الهاتف الجديد بشاشة أكبر وكاميرا محسنة، وبسعر يبدأ من 260 دولار، أي أقل من سعر هاتف وان بلاس نورد الذي يأتي بسعر 333 دولار، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس. ولكن أي الهاتفين أفضل للأشخاص الذين يرغبون بالحصول على هاتف ذكي بسعر منخفض؟ السعر يبدأ سعر هاتف غالاكسي إم 31 إس من 260 دولار مع ذاكرة 6/128 غيغابايت، و286 دولار مع ذاكرة 8/128 غيغابايت. أما هاتف وان بلاس نورد يأتي بسعر أعلى قليلاً، حيث يبدأ من 333 دولار مع ذاكرة 6/64 غيغابايت، و373 دولار مع ذاكرة 8/128 غيغابايت و400 دولار مع ذاكرة 12/256 غيغابايت. التصميم يحتوي هاتف غالاكسي إم 31 إس على إعداد كاميرا رباعية على شكل حرف إل في الزاوية اليسرى العليا من الجهاز، ومن الأمام يتميز بشاشة Infinity-O كما يتميز بتصميم ألوان متدرجة ويتوفر باللونين الأزرق والأسود. أما هاتف وان بلاس نورد فيتميز بتصميم مصابه لشقيقه الأكبر وان بلاس 8، مع ظهر منحني مع إعداد كاميرا رباعية في الزاوية اليسرى العليا، ومن الأمام يتميز بشاشة مزدوجة، وهذا أول هاتف ذكي من طراز وان بلاس يحتوي على كاميرا خلفية أوفست ووحدة كاميرا أمامية مزدوجة. شاشة العرض تم تزويد هاتف غالاكسي إم 31 إس بشاشة كبيرة عالية الدقة قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 60 هيرتز، ويحتوي الجهاز على ثقب مركزي يشبه معظم هواتف سامسونغ الذكية الأخرى. أما شاشة وان بلاس نورد فهي أصغر قليلاً، حيث تأتي بقياس 6.44 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز، ويتميز بقطع على شكل حبة دواء في الزاوية اليسرى العليا لاستيعاب الكاميرات الأمامية المزدوجة.

