- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامسونغ غالاكسي إم 31إس مقابل وان بلاس نورد.. أيهما أفضل؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 1 أغسطس 2020
أطلقت سامسونغ مؤخراً هاتف غالاكسي إم 31 إس متوسط المدى كترقية لهاتف غالاكسي إم 31 الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام. ويأتي الهاتف الجديد بشاشة أكبر وكاميرا محسنة، وبسعر يبدأ من 260 دولار، أي أقل من سعر هاتف وان بلاس نورد الذي يأتي بسعر 333 دولار، بحسب صحيفة إنديان إكسبريس. ولكن أي الهاتفين أفضل للأشخاص الذين يرغبون بالحصول على هاتف ذكي بسعر منخفض؟ السعر يبدأ سعر هاتف غالاكسي إم 31 إس من 260 دولار مع ذاكرة 6/128 غيغابايت، و286 دولار مع ذاكرة 8/128 غيغابايت. أما هاتف وان بلاس نورد يأتي بسعر أعلى قليلاً، حيث يبدأ من 333 دولار مع ذاكرة 6/64 غيغابايت، و373 دولار مع ذاكرة 8/128 غيغابايت و400 دولار مع ذاكرة 12/256 غيغابايت. التصميم يحتوي هاتف غالاكسي إم 31 إس على إعداد كاميرا رباعية على شكل حرف إل في الزاوية اليسرى العليا من الجهاز، ومن الأمام يتميز بشاشة Infinity-O كما يتميز بتصميم ألوان متدرجة ويتوفر باللونين الأزرق والأسود. أما هاتف وان بلاس نورد فيتميز بتصميم مصابه لشقيقه الأكبر وان بلاس 8، مع ظهر منحني مع إعداد كاميرا رباعية في الزاوية اليسرى العليا، ومن الأمام يتميز بشاشة مزدوجة، وهذا أول هاتف ذكي من طراز وان بلاس يحتوي على كاميرا خلفية أوفست ووحدة كاميرا أمامية مزدوجة. شاشة العرض تم تزويد هاتف غالاكسي إم 31 إس بشاشة كبيرة عالية الدقة قياس 6.5 بوصة، مع معدل تحديث 60 هيرتز، ويحتوي الجهاز على ثقب مركزي يشبه معظم هواتف سامسونغ الذكية الأخرى. أما شاشة وان بلاس نورد فهي أصغر قليلاً، حيث تأتي بقياس 6.44 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز، ويتميز بقطع على شكل حبة دواء في الزاوية اليسرى العليا لاستيعاب الكاميرات الأمامية المزدوجة.
المعالج وواجهة المستخدم يعمل هاتف غالاكسي إم 31 إس بمعالج Exynos 9611 ثماني النواة، أما هاتف وان بلاس نورد فقد تم تزويده بمعالج Qualcomm Snapdragon 765G 5G الأكثر قوة، وعلى عكس هاتف غالاكسي إم 31 إس يدعم وان بلاس نورد شبكات 5G ويعمل كلا الجهازين على نظام تشغيل Google Android 10. الكاميرات يتميز كلا الجهازين بإعدادات كاميرا رباعية في الخلف، ويحتوي هاتف غالاكسي إم 31 إس على مستشعر Sony IMX682 أساسي 64 ميغابكسل مقترن بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميغابكسل ومستشعر عمق 5 ميغابكسل وعدسة ماكرو 5 ميغابكسل، وعلى الجانب الأمامي، يحتوي على مستشعر 32 ميغابيكسل لالتقاط صور سيلفي. ويتكون إعداد الكاميرا الرباعية لهاتف وان بلاس نورد من مستشعر Sony IMX586 أساسي 48 ميغابكسل مقترن بعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع 8 ميغابكسل وعدسة ماكرو 2 ميغابكسل ومستشعر عمق 5 ميغابكسل، و على الجانب الأمامي ، يتميز بإعداد مزدوج الكاميرا يتكون من مستشعر Sony IMX616 أساسي بدقة 32 ميغابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسل لالتقاط صور سيلفي.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونغ غالاكسي إم 31إس مقابل وان بلاس نورد.. أيهما أفضل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.