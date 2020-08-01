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شكرا لقرائتكم خبر عن انبعثت منها روائح كريهة.. رصد 22 حالة ذبح عشوائي في الطائف (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، بالتعاون مع الجهات الأمنية، أمس السبت، رصد عمالة وافدة تقوم بالذبح العشوائي في الأراضي الفضاء بعدة مواقع بالمحافظة.
ورصدت فرق الأمانة أكثر من 22 حالة ذبح عشوائي، فيما يجري تنظيف وتعقيم المواقع، مع استمرار الرقابة والمتابعة لمنع تلك المخالفات ومعاقبة مرتكبيها.
وشملت هذه المواقع “منتزهات عامة” تعرضت للتلوث البيئي، وأصبحت تنبعث منها الروائح الكريهة؛ جراء ترك جلود الأغنام ودمائها.
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