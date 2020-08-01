شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط «قلاب» من أعلى عقبة المرار بالليث.. ماذا حدث للسائق؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نجا سائق قلاب من الموت، مساء اليوم السبت بفضل الله، إثر انقلاب المركبة التي كان يقودها لتباشر أعمال الصيانة فيه.

وكانت عقبة المِرار الواقعة شرقي محافظة الليث، قد شهدت اليوم انقلاب مركبة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة النقل.

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وكان القلاب، يستعد لصيانة العقبة بعد تعرُّضها للانجراف من جراء الأمطار مما تسبب في سقوط القلاب.