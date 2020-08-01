شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ «نزار باهبري» بعد إصابته بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، عن تطورات الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأوضحت المستشفى، في بيان لها اليوم السبت، أن الحالة الصحية للدكتور نزار باهبري مستقرة بفضل الله، وذلك بعد تداول أنباء عن دخوله العناية المركزة.
يذكر أن نزار باهبري، كان قد أصيب بكورونا قبل أسبوعين، وأكد حينها أنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وأصيب بعدما أشرف على علاج أكثر من 500 مصاب بكورونا.
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