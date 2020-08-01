الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي في العالم العربي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلنت الإمارات السبت نجاح تشغيل الوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية التي ستكون الأولى في العالم العربي. وقال الشيخ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة على تويتر "نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي (...) في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي". وأكد "نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح".

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