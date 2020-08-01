"الإغاثة التركية" توزع لحوم 600 أضحية في السودان

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، لحوم 600 أضحية على آلاف الأسر الفقيرة في السودان.

وقال منسق العلاقات الخارجية في "IHH" محمد إسماعيل، للأناضول، إن "الهيئة نفذت مشروع توزيع لحوم الأضاحي في عدة ولايات ومدن، واستفاد منه 6 آلاف أسرة سودانية".

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وأوضح أن الهيئة نفذت المشروع في ولايات كسلا (شرق)، ودارفور (غرب)، والنيل الأبيض (جنوب)، ومدن بورتسودان وسواكن (شرق)، إضافة إلى 14 موقعا بولاية الخرطوم.

وشهدت العلاقات بين أنقرة والخرطوم، تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى السودان في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

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