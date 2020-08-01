الكاظمي يأمر بالتحقيق في اعتداء عسكريين على "الفتى العاري"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، بالتحقيق في مقطع مصور تداوله ناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء عسكريين على "فتى عارٍ" يبدو أنه لم يبلغ سن الرشد.

وقال الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو تظهر فيه مجموعة ترتدي الزي العسكري وهي تقوم بالاعتداء على أحد المواطنين".

وأضاف أن "رئيس الوزراء القائد العام للجيش مصطفى الكاظمي، أمر بالتحقيق فورا بحادثة التعامل غير الأخلاقي وغير المهني مع المواطن".

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وتابع رسول، أن "الكاظمي أمر بمعرفة تاريخ وقوع هذا الاعتداء وتحديد مكانه".

ويظهر المقطع المصور، الذي نشر اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الأشخاص يرتدون زيا عسكريا، وهم يحيطون بفتى يبدو أنه لم يبلغ سن الرشد، وهو يجلس على الأرض عاريا تماما، فيما يقوم أحد العسكريين بقص شعر الفتى، وأهانه آخرون بالشتائم.

وكانت العناصر العسكرية، بحسب الفيديو الذي لم يتبين مكان وزمان تسجيله، تستجوب الفتى حول ما إذا كان قد ألقى قنابل على قوات الأمن أم لا.

والأسبوع الماضي، أمر الكاظمي بتشكيل لجنة للتحقيق بقتل المتظاهرين، والتي أعلنت لاحقا إدانة 3 عناصر أمن بينهم ضباط، في حادثة قتل اثنين من المحتجين بالعاصمة بغداد، الأحد الماضي.

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